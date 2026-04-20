ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】沖合で津波観測 青森東方沖50km・岩手沖60km 北海道・青森… 【速報】沖合で津波観測 青森東方沖50km・岩手沖60km 北海道・青森・岩手に津波警報 【速報】沖合で津波観測 青森東方沖50km・岩手沖60km 北海道・青森・岩手に津波警報 2026年4月20日 17時37分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 沖合で津波を観測しました。まもなく沿岸に津波が到達するということです。沖合で津波を観測したのは、青森東方沖50km、岩手沖60kmです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 沖縄, デイサービス, 思いやり, ネジ, フローリング, 明治大学, 明大前, 工場, 商店街, 墓