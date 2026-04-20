IVE（アイヴ）のWONYOUNG（ウォニョン、21）が、4月のガールズグループ個人ブランド評価で1位となった。

韓国企業評判研究所が、ビッグデータ分析のため、3月19日から今月19日まで、730人のガールズグループ個人データ1億429万5585件を抽出。消費者の行動分析に基づいて作成した参加指数、メディア指数、コミュニケーション指数、コミュニティー指数を用いてブランド評判指数を分析した。

1位はウォニョンで、参加指数136万5806、メディア指数126万5508、コミュニケーション指数161万3226、コミュニティー指数298万1475となり、ブランド評価指数は722万6014と分析された。

2位は、BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）で537万2851、3位はaespa（エスパ）のKARINA（カリナ）で496万3822だった。

他の主なランキングは、BLACKPINKのROSE（ロゼ）が4位、同LISA（リサ）が5位、同JISOO（ジス）が6位、IVEのYUJIN（ユジン）が7位、aespaのWINTER（ウインター）が8位、ILLIT（アイリット）のWONHEE（ウォンヒ）が10位、TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が15位と続いた。