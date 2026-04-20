[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇110銘柄・下落129銘柄（東証終値比）
4月20日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは265銘柄。東証終値比で上昇は110銘柄、下落は129銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は56銘柄。うち値上がりが16銘柄、値下がりは38銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は100円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1711> ＳＤＳＨＤ 362 +80（ +28.4%）
2位 <6217> 津田駒 1375 +300（ +27.9%）
3位 <3608> ＴＳＩＨＤ 1777 +298（ +20.1%）
4位 <6157> 日進工具 972 +150（ +18.2%）
5位 <7183> あんしん保証 201.9 +28.9（ +16.7%）
6位 <5341> アサヒエイト 339.9 +41.9（ +14.1%）
7位 <3444> 菊池製作 1590.9 +141.9（ +9.8%）
8位 <7831> ウイルコＨＤ 95 +8（ +9.2%）
9位 <3936> ＧＷ 216.2 +17.2（ +8.6%）
10位 <3933> チエル 720 +57（ +8.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7815> 東京ボード 337 -24（ -6.6%）
2位 <9993> ヤマザワ 1137 -59（ -4.9%）
3位 <4564> ＯＴＳ 29.5 -1.5（ -4.8%）
4位 <3856> Ａバランス 510 -25（ -4.7%）
5位 <7271> 安永 1268.1 -44.9（ -3.4%）
6位 <3103> ユニチカ 3620.5 -124.5（ -3.3%）
7位 <5817> ＪＭＡＣＳ 1600 -55（ -3.3%）
8位 <4597> ソレイジア 40 -1（ -2.4%）
9位 <5301> 東海カーボン 1025 -25.0（ -2.4%）
10位 <6659> メディアＬ 38.1 -0.9（ -2.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5803> フジクラ 5570 +41（ +0.7%）
2位 <9009> 京成 1206 +8.0（ +0.7%）
3位 <6758> ソニーＧ 3399 +15.0（ +0.4%）
4位 <3697> ＳＨＩＦＴ 725 +2.6（ +0.4%）
5位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3855 +12（ +0.3%）
6位 <6857> アドテスト 27184 +84（ +0.3%）
7位 <4063> 信越化 6791.9 +18.9（ +0.3%）
8位 <285A> キオクシア 30590 +80（ +0.3%）
9位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 386 +1（ +0.3%）
10位 <7011> 三菱重 4515 +9（ +0.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5301> 東海カーボン 1025 -25.0（ -2.4%）
2位 <8035> 東エレク 43800 -450（ -1.0%）
3位 <6146> ディスコ 72220 -730（ -1.0%）
4位 <6762> ＴＤＫ 2520 -22.0（ -0.9%）
5位 <8697> 日本取引所 1867 -15.5（ -0.8%）
6位 <4004> レゾナック 12405 -95（ -0.8%）
7位 <6501> 日立 5115.1 -37.9（ -0.7%）
8位 <5713> 住友鉱 9999 -71（ -0.7%）
9位 <4689> ラインヤフー 426 -3.0（ -0.7%）
10位 <8802> 菱地所 4521.5 -31.5（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1711> ＳＤＳＨＤ 362 +80（ +28.4%）
2位 <6217> 津田駒 1375 +300（ +27.9%）
3位 <3608> ＴＳＩＨＤ 1777 +298（ +20.1%）
4位 <6157> 日進工具 972 +150（ +18.2%）
5位 <7183> あんしん保証 201.9 +28.9（ +16.7%）
6位 <5341> アサヒエイト 339.9 +41.9（ +14.1%）
7位 <3444> 菊池製作 1590.9 +141.9（ +9.8%）
8位 <7831> ウイルコＨＤ 95 +8（ +9.2%）
9位 <3936> ＧＷ 216.2 +17.2（ +8.6%）
10位 <3933> チエル 720 +57（ +8.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7815> 東京ボード 337 -24（ -6.6%）
2位 <9993> ヤマザワ 1137 -59（ -4.9%）
3位 <4564> ＯＴＳ 29.5 -1.5（ -4.8%）
4位 <3856> Ａバランス 510 -25（ -4.7%）
5位 <7271> 安永 1268.1 -44.9（ -3.4%）
6位 <3103> ユニチカ 3620.5 -124.5（ -3.3%）
7位 <5817> ＪＭＡＣＳ 1600 -55（ -3.3%）
8位 <4597> ソレイジア 40 -1（ -2.4%）
9位 <5301> 東海カーボン 1025 -25.0（ -2.4%）
10位 <6659> メディアＬ 38.1 -0.9（ -2.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5803> フジクラ 5570 +41（ +0.7%）
2位 <9009> 京成 1206 +8.0（ +0.7%）
3位 <6758> ソニーＧ 3399 +15.0（ +0.4%）
4位 <3697> ＳＨＩＦＴ 725 +2.6（ +0.4%）
5位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3855 +12（ +0.3%）
6位 <6857> アドテスト 27184 +84（ +0.3%）
7位 <4063> 信越化 6791.9 +18.9（ +0.3%）
8位 <285A> キオクシア 30590 +80（ +0.3%）
9位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 386 +1（ +0.3%）
10位 <7011> 三菱重 4515 +9（ +0.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5301> 東海カーボン 1025 -25.0（ -2.4%）
2位 <8035> 東エレク 43800 -450（ -1.0%）
3位 <6146> ディスコ 72220 -730（ -1.0%）
4位 <6762> ＴＤＫ 2520 -22.0（ -0.9%）
5位 <8697> 日本取引所 1867 -15.5（ -0.8%）
6位 <4004> レゾナック 12405 -95（ -0.8%）
7位 <6501> 日立 5115.1 -37.9（ -0.7%）
8位 <5713> 住友鉱 9999 -71（ -0.7%）
9位 <4689> ラインヤフー 426 -3.0（ -0.7%）
10位 <8802> 菱地所 4521.5 -31.5（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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