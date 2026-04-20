　4月20日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは265銘柄。東証終値比で上昇は110銘柄、下落は129銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は56銘柄。うち値上がりが16銘柄、値下がりは38銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は100円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1711>　ＳＤＳＨＤ　　　　　362　　 +80（ +28.4%）
2位 <6217>　津田駒　　　　　　 1375　　+300（ +27.9%）
3位 <3608>　ＴＳＩＨＤ　　　　 1777　　+298（ +20.1%）
4位 <6157>　日進工具　　　　　　972　　+150（ +18.2%）
5位 <7183>　あんしん保証　　　201.9　 +28.9（ +16.7%）
6位 <5341>　アサヒエイト　　　339.9　 +41.9（ +14.1%）
7位 <3444>　菊池製作　　　　 1590.9　+141.9（　+9.8%）
8位 <7831>　ウイルコＨＤ　　　　 95　　　+8（　+9.2%）
9位 <3936>　ＧＷ　　　　　　　216.2　 +17.2（　+8.6%）
10位 <3933>　チエル　　　　　　　720　　 +57（　+8.6%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7815>　東京ボード　　　　　337　　 -24（　-6.6%）
2位 <9993>　ヤマザワ　　　　　 1137　　 -59（　-4.9%）
3位 <4564>　ＯＴＳ　　　　　　 29.5　　-1.5（　-4.8%）
4位 <3856>　Ａバランス　　　　　510　　 -25（　-4.7%）
5位 <7271>　安永　　　　　　 1268.1　 -44.9（　-3.4%）
6位 <3103>　ユニチカ　　　　 3620.5　-124.5（　-3.3%）
7位 <5817>　ＪＭＡＣＳ　　　　 1600　　 -55（　-3.3%）
8位 <4597>　ソレイジア　　　　　 40　　　-1（　-2.4%）
9位 <5301>　東海カーボン　　　 1025　 -25.0（　-2.4%）
10位 <6659>　メディアＬ　　　　 38.1　　-0.9（　-2.3%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5803>　フジクラ　　　　　 5570　　 +41（　+0.7%）
2位 <9009>　京成　　　　　　　 1206　　+8.0（　+0.7%）
3位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 3399　 +15.0（　+0.4%）
4位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　725　　+2.6（　+0.4%）
5位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 3855　　 +12（　+0.3%）
6位 <6857>　アドテスト　　　　27184　　 +84（　+0.3%）
7位 <4063>　信越化　　　　　 6791.9　 +18.9（　+0.3%）
8位 <285A>　キオクシア　　　　30590　　 +80（　+0.3%）
9位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　　386　　　+1（　+0.3%）
10位 <7011>　三菱重　　　　　　 4515　　　+9（　+0.2%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5301>　東海カーボン　　　 1025　 -25.0（　-2.4%）
2位 <8035>　東エレク　　　　　43800　　-450（　-1.0%）
3位 <6146>　ディスコ　　　　　72220　　-730（　-1.0%）
4位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 2520　 -22.0（　-0.9%）
5位 <8697>　日本取引所　　　　 1867　 -15.5（　-0.8%）
6位 <4004>　レゾナック　　　　12405　　 -95（　-0.8%）
7位 <6501>　日立　　　　　　 5115.1　 -37.9（　-0.7%）
8位 <5713>　住友鉱　　　　　　 9999　　 -71（　-0.7%）
9位 <4689>　ラインヤフー　　　　426　　-3.0（　-0.7%）
10位 <8802>　菱地所　　　　　 4521.5　 -31.5（　-0.7%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース