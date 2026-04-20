4月18日、朝の情報バラエティ番組『朝だ! 生です 旅サラダ』（テレビ朝日系）が放送された。さまざまな旅の映像が紹介されたが、番組レギュラー・勝俣州和の “笑い声” に疑問を抱く視聴者がいたようだ。

この日は、女優の畑芽育がゲスト出演し、広島を訪れたロケの映像が紹介された。

「初めて広島を訪れた畑さんが、1泊2日でお寺や神社などのパワースポットをめぐる内容でした。尾道市のロケでは、瀬戸内の小魚出汁と鶏ガラベースの醤油スープが特徴的な尾道ラーメン店に入り、ラーメン、炒飯、餃子のセットを注文。

細身の畑さんですが、ラーメンにはネギと味つけ玉子を追加トッピングし、ボリューム満点のセットを次々に平らげていました」（スポーツ紙記者）

見事な食べっぷりを見せつつ、広島を練り歩く畑の旅ロケは、視聴者からも好評だった。一方で、放送後のXでは、

《勝俣さん、尾道ラーメンが美味しい言ってるだけなのに、笑い時じゃないよね》

《なんでもないところで笑うし、ほんとなんなのこの人？》

など、勝俣の言動に困惑する声が聞かれていた。畑のロケ映像が流れている際の勝俣の反応に、疑問を持たれたようだ。

「かねてから勝俣さんは、映像を見ながらワイプ越しにしゃべることがありました。ただ、今回は畑さんがラーメン店でメニュー表を見たり、宿泊先の風呂を紹介したりする際、勝俣さんが『ハハハハ！』と声を立てて笑う場面があったのです。

畑さんがなにかおかしな行動を取ったわけではなく、司会の松下奈緒さんと藤木直人さんも目立った反応はしていなかったため、“ずれた笑い声” のように感じる人もいたのでしょう」（芸能記者）

勝俣といえば、1年中半ズボンをはき、明るくハイテンションなキャラクターが認知されている。『旅サラダ』には2011年からレギュラー出演し、15年めになるが、番組内での振る舞いがSNSをざわつかせることもあった。

「ロケの映像が流れると、声を立てて笑ったり、ツッコミを入れるなど “リアクション” を取ることが多いです。こうした言動は勝俣さんのお家芸といえますが、朝の落ち着いた空気が好まれる『旅サラダ』では、そうした反応をうるさく感じてしまう人もおり、たびたびSNSで不満の声があがっていました」（同前）

3月29日には、和田アキ子のバラエティ番組『アッコにおまかせ！』（TBS系）の最終回で、勝俣の出演回数が458回と準レギュラーとして最多だったことが紹介された。同じく “アッコファミリー” には、勝俣同様、独特のキャラが認知されているタレントがいる。

「出川哲朗さんは、出演回数423回で勝俣さんに続く2位でした。かつての出川さんは独特なダミ声と派手なリアクションで、“嫌われ芸人” として認知された時期がありました。

ただ、現在は旅バラエティ番組『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』（テレビ東京系）で一般人に気さくに接して話を引き出したり、トーク番組でゲストにさりげなく話を振ってMCを助けたりすることも多く、“サポート力” に好感を持たれています。

一方、勝俣さんは、番組を盛り上げようとしてのことだと思われますが、MCやゲストの話を遮って自分の話をしてしまうことが視聴者からたびたび指摘されています。勝俣さん、出川さんとも還暦になっても個性的なキャラを貫いていますが、番組内での細かい振る舞いで評価が分かれつつあるようです」（同前）

2024年に総合司会の神田正輝が卒業し、いまや『旅サラダ』一番の古株になった勝俣。ゲストのよさを引き出す言動に期待したいところだ。