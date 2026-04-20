放課後の行き先はどこへ　体操教室が担い始めたもう一つの役割

放課後、子どもはどこで過ごしているのか。家庭でも学校でもない時間の受け皿が揺らぐなか、意外な場所が存在感を強めている。体を動かす場として知られる体操教室だ。単なる習い事にとどまらず、子どもにとって安心できる居場所として機能し始めている実態が、保護者への調査から見えてきた。

ネイス株式会社が、全国164教室に通う生徒の保護者1万2537人を対象に2025年11月に実施したインターネット調査によると、体操教室を家庭や学校以外の居場所と捉える回答は2170件にのぼり、学童施設の2138件とほぼ並んだ。共働き世帯の増加や学童不足が指摘される中、民間の習い事が放課後の受け皿の一端を担っている現状がうかがえる。

教室に通わせる理由も変化している。最も多かったのは基本的な運動能力の習得で17.7％だったが、あきらめずに取り組む力16.8％、新しいことに挑戦する姿勢14.2％と続く。数値で測りにくい資質への期待が広がっている点が特徴的だ。運動技能の向上に加え、継続力や挑戦意欲といった側面が重視されている。

実際の変化としては、体を動かすことが好きになったとする回答が26.8％で最多となり、新しいことに前向きに挑戦するようになった18.5％、自信をもって取り組めるようになった16.1％が続いた。教室での経験が日常生活にも影響を与えている様子が読み取れる。

子どもが楽しみにしている内容でも、変化の兆しがある。楽しく体を動かすことが34.6％で最多だが、次いで先生に会えることが16.4％を占めた。さらに、できるようになりたい技14.6％、テストに合格したい14.4％、友達に会えること10.4％と続き、人との関わりが一定の比重を持つ。技術習得だけでなく、関係性の中で過ごす時間が価値を持っている。

満足度は10点満点中平均8.3点で、9点以上が44.5％、7点以上が90.8％と高い水準にある。具体的には安心して預けられる、できなかった技ができるようになり自信がついたといった声が寄せられているという。

放課後の居場所は、学校や公的施設だけで完結しない時代に入っている。習い事が果たす役割は広がり続けており、その変化をどう捉えるかが問われている。