上質モビリティの新基準！ ELEMOs「ELEGRANシリーズ」

記事ポイント 免許不要で公道走行できる特定小型四輪「ELEGRAN」シリーズが先行予約を開始G-classは航続距離約130km、勾配30％走破、約220Lクローズドボックスを搭載2026年7月30日まで全3モデル対象で初回バッテリー購入代金40,000円割引キャンペーンを実施 免許不要で公道走行できる特定小型四輪「ELEGRAN」シリーズが先行予約を開始G-classは航続距離約130km、勾配30％走破、約220Lクローズドボックスを搭載2026年7月30日まで全3モデル対象で初回バッテリー購入代金40,000円割引キャンペーンを実施

免許不要で公道走行できる特定小型四輪に、上質さを追求した新シリーズが登場します。

ELEMOsは、新フラグシップライン「ELEGRAN（エレグラン）シリーズ」を発表し、公式ストアで先行予約受付を開始しています。

航続距離や積載力、安全装備まで強化された全3モデルに注目。

ELEMOs「ELEGRANシリーズ」





発表日：2026年4月20日販売元：ELEMOs合同会社予約開始日：2026年4月20日販売場所：ELEMOs公式ストアラインナップ：ELEGRAN F-class、ELEGRAN G-class、SUPER ELEGRAN価格：488,000円（税込）から698,000円（税込）

ELEMOsが発表した「ELEGRANシリーズ」は、特定小型四輪ELEMOsの最上位ラインとして展開される新モデルです。

既存シリーズで重視してきた手軽さに加え、所有する歓びや快適性、デザイン性を高めたフラグシップとして位置付けられています。

シリーズでは、2基のバッテリーを同時接続できるツインバッテリーシステムや、後輪500W（250W×2）のツインモーター、油圧式オイルブレーキシステムを採用。

免許不要のモビリティでありながら、長距離移動や坂道走行、安全性能にも配慮された設計です。

G-class





メーカー希望小売価格：528,000円〜（税込）航続距離：約130km充電時間：約6時間登坂性能：勾配30％積載容量：約220Lボックスサイズ：縦595mm×横570mm×高さ650mm

シリーズの中核となる「ELEGRAN G-class」は、約220Lのクローズドボックスを後方に備えた主力モデルです。

スパークリングブロンズのボディに加え、ボックス内部にはワインレッドカラーの生地を採用し、実用性と高級感を両立しています。

ダンパーによるソフトオープン、ソフトクローズ機構を備えているため、荷物の出し入れ時の安全性にも配慮。

外観の美しさを保ちながら、日常使いしやすい積載性を確保した一台です。

クローズドボックス





G-classに搭載されるクローズドボックスは、縦595mm、横570mm、高さ650mmの大容量設計。

約220Lの積載力があり、荷物をしっかり収納したい日常利用にも対応します。

閉じた状態でも車体デザインを損ないにくく、利便性と見た目の上質さを両立しているのも特徴。

特定小型四輪に新しい価値を加える装備です。

走行性能





モーター：後輪500W（250W×2）ツインモータータイヤサイズ：13インチブレーキ：油圧式オイルブレーキシステム安全装備：HSAシステム、RBシステム、サイドブレーキ、デュアルキーシステム

ELEGRANシリーズは、特定小型最高レベルとされる後輪500Wツインモーターを搭載し、滑らかな発進と勾配30％の坂道走破性能を両立しています。

従来11インチだったタイヤを13インチにサイズアップし、直進安定性や路面ノイズへの強さも向上します。

さらに、坂道発進補助装置のHSAシステムや、アクセルオフ時に働くRBシステム（回生ブレーキ）を標準装備。

右ブレーキで前後輪、左ブレーキで後輪を制動する油圧式ブレーキも採用し、少ない力で確実な制動を目指しています。

快適装備





シートには、人間工学に基づいた背面角度と、長時間乗車でも疲れにくい適度な硬さを採用。

包み込むような質感にもこだわり、フラグシップらしい快適性を追求しています。

シート位置は前後に可動するため、体格に合わせた調整が可能。

オプションで肘掛けも装備でき、日常の移動をより快適に支えます。

ラインナップ





ELEGRAN F-class：488,000円〜（税込）ELEGRAN G-class：528,000円〜（税込）SUPER ELEGRAN：698,000円〜（税込）

「ELEGRAN F-class」は、後方をフレームタイプとしたエレガントカーゴモデルで、積載の自由度を高めた仕様です。

「ELEGRAN G-class」は、約220Lのクローズドボックスを搭載し、上質な外観と利便性を兼ね備えた中心モデルとなっています。

「SUPER ELEGRAN」は、ルーフ構造とウインドスクリーンを備えた快適性特化モデル。

雨や風を軽減したいニーズに対応し、シリーズ最上位価格帯の698,000円（税込）から展開されます。

先行予約キャンペーン

キャンペーン名：ELEGRAN発売記念 先行予約キャンペーン対象：ELEGRANシリーズ全モデル特典：初回バッテリー購入代金40,000円割引期間：2026年4月20日〜7月30日購入方法：ELEMOs公式ストア

発売を記念して、全モデルを対象にした先行予約キャンペーンも実施されています。

期間中に予約すると、初回バッテリー購入代金が40,000円割引になる内容です。

購入は日本全国対応のELEMOs公式ストアで受け付けています。

公式ストアでの購入方法が分かりにくい場合は、電話やメールでのサポートも用意されています。

免許不要で公道走行できる特定小型四輪に、デザイン性と快適性を加えた新フラグシップが加わります。

長距離走行や坂道対応、安全装備まで備えたシリーズ構成は、日常の移動手段を見直したい人にも気になる内容です。

価格帯や装備の違いから、自分の使い方に合わせて選べる3モデル展開も魅力。

「ELEGRANシリーズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. ELEGRANシリーズはいつから予約できますか？

A. ELEGRANシリーズは2026年4月20日からELEMOs公式ストアで先行予約受付が始まっています。

対象はF-class、G-class、SUPER ELEGRANの全3モデルです。

Q. ELEGRAN G-classの特徴は何ですか？

A. G-classは約130kmの航続距離、勾配30％の坂道走破性能、約220Lのクローズドボックスを備えた主力モデルです。

上質な外観と積載力を両立している点が特徴です。

Q. 先行予約キャンペーンではどんな特典がありますか？

A. 2026年4月20日から7月30日までの期間中、ELEGRANシリーズ全モデルを対象に初回バッテリー購入代金が40,000円割引になります。

予約は公式ストアで受け付けています。

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