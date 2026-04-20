岩手・久慈で８０ｃｍの津波観測、北海道や青森の太平洋沿岸に津波注意報…三陸沖震源で震度５強
三陸沖を震源に最大震度５強を観測した２０日の地震で、気象庁は北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報を発表した。
北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸西部、青森県日本海沿岸、宮城県、福島県には津波注意報が出ている。
◆津波到達
岩手・宮古では２０日午後５時１０分に津波の第１波を観測。これまでの最大波は同５時２２分の４０センチ。
岩手・釜石でも同５時１９分に第１波を観測。最大波は観測中。
岩手・大船渡では同５時１０分に第１波を観測。最大波は観測中。
岩手・久慈港では同５時２６分に第１波を観測、これまでの最大波は同５時３４分の８０センチ。
青森・むつ小川原港では同５時３３分に１波到達。最大波は同７時５分に２０センチ。
北海道・浦河では第１波到達時刻は識別不能。最大波は同６時３１分の４０センチ。
北海道・えりも町庶野では第１波到達時刻は識別不能。最大波は同７時４５分の３０センチ。
宮城・石巻市鮎川では同５時３８分に第１波到達。これまでの最大波は同７時３４分に３０センチ。
青森・むつ市関根浜では同５時４９分に１波到達。最大波は観測中。
北海道・白老港では第１波到達時刻は識別不能。これまでの最大波は同７時１５分の３０センチ。
青森・八戸港では同５時３７分に第１波到達。これまでの最大波は同６時３９分の４０センチ。
宮城・仙台港では同６時１６分に第１波到達。これまでの最大波は同６時４５分の３０センチ。
福島・相馬では同６時１２分に第１波到達。これまでの最大波は同６時３７分の３０センチ。
北海道・渡島森港では同６時１６分に１波到達。これまでの最大波は同７時４２分の１０センチ。
北海道・浜中町霧多布港では第１波到達時刻は識別不能。これまでの最大波は同６時５９分の２０センチ。
北海道・十勝港では第１波到達時刻は識別不能。これまでの最大波は同７時２１分の３０センチ。
北海道・苫小牧東港では第１波到達時刻は波識別不能。これまでの最大波は同７時３４分の３０センチ。
福島・いわき市小名浜では同６時９分に第１波到達。これまでの最大波は同６時５０分の１０センチ。
◆沖合での津波観測
浦河沖５０キロＡ地点
第１波到達時刻２０日１７時１５分 これまでの最大波は観測中
青森東方沖５０キロＢ地点
第１波到達時刻２０日１７時０６分 これまでの最大波は観測中
岩手沖６０キロＡ地点
第１波到達時刻２０日１６時５９分 これまでの最大波は観測中
岩手宮古沖
第１波到達時刻２０日１７時０４分 これまでの最大波は観測中
宮城沖５０キロＢ地点
第１波到達時刻２０日１７時１０分 これまでの最大波は１７時１５分微弱
宮城金華山沖
第１波到達時刻 ２０日１７時２５分 これまでの最大波は１７時３３分微弱
気仙沼広田湾沖
第１波到達時刻２０日１７時１４分 これまでの最大波は１７時２０分微弱
福島沖５０キロＡ地点
第１波到達時刻２０日１７時３２分 これまでの最大波１７時３８分微弱
◆主な津波到達予想時刻・予想される津波の高さは以下の通り。
北海道太平洋沿岸中部 ２０日１７時３０分 ３メートル
青森県太平洋沿岸 ２０日１７時２０分 ３メートル
岩手県 津波到達中と推測 ３メートル
北海道太平洋沿岸東部 ２０日１７時３０分 １メートル
北海道太平洋沿岸西部 ２０日１７時３０分 １メートル
青森県日本海沿岸 ２０日１８時００分 １メートル
宮城県 ２０日１７時２０分 １メートル
福島県 ２０日１７時５０分 １メートル