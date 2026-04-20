三陸沖を震源に最大震度５強を観測した２０日の地震で、気象庁は北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報を発表した。

北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸西部、青森県日本海沿岸、宮城県、福島県には津波注意報が出ている。

◆津波到達

岩手・宮古では２０日午後５時１０分に津波の第１波を観測。これまでの最大波は同５時２２分の４０センチ。

岩手・釜石でも同５時１９分に第１波を観測。最大波は観測中。

岩手・大船渡では同５時１０分に第１波を観測。最大波は観測中。

岩手・久慈港では同５時２６分に第１波を観測、これまでの最大波は同５時３４分の８０センチ。

青森・むつ小川原港では同５時３３分に１波到達。最大波は同７時５分に２０センチ。

北海道・浦河では第１波到達時刻は識別不能。最大波は同６時３１分の４０センチ。

北海道・えりも町庶野では第１波到達時刻は識別不能。最大波は同７時４５分の３０センチ。

宮城・石巻市鮎川では同５時３８分に第１波到達。これまでの最大波は同７時３４分に３０センチ。

青森・むつ市関根浜では同５時４９分に１波到達。最大波は観測中。

北海道・白老港では第１波到達時刻は識別不能。これまでの最大波は同７時１５分の３０センチ。

青森・八戸港では同５時３７分に第１波到達。これまでの最大波は同６時３９分の４０センチ。

宮城・仙台港では同６時１６分に第１波到達。これまでの最大波は同６時４５分の３０センチ。

福島・相馬では同６時１２分に第１波到達。これまでの最大波は同６時３７分の３０センチ。

北海道・渡島森港では同６時１６分に１波到達。これまでの最大波は同７時４２分の１０センチ。

北海道・浜中町霧多布港では第１波到達時刻は識別不能。これまでの最大波は同６時５９分の２０センチ。

北海道・十勝港では第１波到達時刻は識別不能。これまでの最大波は同７時２１分の３０センチ。

北海道・苫小牧東港では第１波到達時刻は波識別不能。これまでの最大波は同７時３４分の３０センチ。

福島・いわき市小名浜では同６時９分に第１波到達。これまでの最大波は同６時５０分の１０センチ。

◆沖合での津波観測

浦河沖５０キロＡ地点

第１波到達時刻２０日１７時１５分 これまでの最大波は観測中

青森東方沖５０キロＢ地点

第１波到達時刻２０日１７時０６分 これまでの最大波は観測中

岩手沖６０キロＡ地点

第１波到達時刻２０日１６時５９分 これまでの最大波は観測中

岩手宮古沖

第１波到達時刻２０日１７時０４分 これまでの最大波は観測中

宮城沖５０キロＢ地点

第１波到達時刻２０日１７時１０分 これまでの最大波は１７時１５分微弱

宮城金華山沖

第１波到達時刻 ２０日１７時２５分 これまでの最大波は１７時３３分微弱

気仙沼広田湾沖

第１波到達時刻２０日１７時１４分 これまでの最大波は１７時２０分微弱

福島沖５０キロＡ地点

第１波到達時刻２０日１７時３２分 これまでの最大波１７時３８分微弱

◆主な津波到達予想時刻・予想される津波の高さは以下の通り。

北海道太平洋沿岸中部 ２０日１７時３０分 ３メートル

青森県太平洋沿岸 ２０日１７時２０分 ３メートル

岩手県 津波到達中と推測 ３メートル

北海道太平洋沿岸東部 ２０日１７時３０分 １メートル

北海道太平洋沿岸西部 ２０日１７時３０分 １メートル

青森県日本海沿岸 ２０日１８時００分 １メートル

宮城県 ２０日１７時２０分 １メートル

福島県 ２０日１７時５０分 １メートル