2026年3月に「ステーキのあさくま」発の新業態「カレーのあさくま」が、名古屋・栄に2号店をオープンしました。看板の牛すじカレーに加え、人気トッピングを詰め込んだ新メニューも話題となっています。

■「カレーのあさくま」名古屋・栄に登場





2025年7月に「カレーのあさくま」の1号店が大須にオープン。





担当者：「お客様から“あさくまの牛すじカレー、おいしいよね”という声をいただいていました。改めてそのおいしさに気づき、カレーをスピンアウトして専門店を作ることにしました」

1号店の好評を受けて今回の栄スカイルの2号店オープンに至りました。



看板メニューの「牛すじカレー」（780円）は、ステーキの仕込みで出る上質な牛すじを贅沢に使い、玉ねぎとともにじっくり煮込んだ、旨味たっぷりの一皿です。

さらに、野菜を主役にした「グリル野菜カレー」（1280円）や「丸ごとトマトカレー」（980円）なども人気です。

客：

「まろやかで食べやすい。いくらでも食べられる」

別の客：

「丸ごとトマトを食べることがないので、カレーと相性がいい」

■人気トッピングを詰め込んだ新メニュー





2号店のオープンに合わせて開発されたのが、「オ・カ・ハ・チ」（1680円）です。オムレツ、カレー、ハンバーグ、チーズの頭文字を取ったネーミングで、人気のトッピングを一皿に詰め込んだ贅沢なメニューです。

ふわっと仕上げた卵に、あさくま自慢のハンバーグ、さらに白ワインなどでコクを加えたチーズが重なり、まさに“夢の共演”となっています。



客：

「ハンバーグは肉々しさがあります。カレーもマイルドで、卵と合わせるとさらに食べやすいです」

「オ・カ・ハ・チ」は、2号店での好評を受けて1号店でも提供を開始しました。



担当者：

「まずは、名古屋市内に展開していきたい。カレーライスだけでなく、カレーうどんやカレーパンなど、牛すじカレーを使った商品も開発していきたいです」



2026年4月13日放送