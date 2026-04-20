ステーキ店発の新業態…『カレーのあさくま』から相性抜群の新メニュー「オ・カ・ハ・チ」魅惑の頭文字並ぶ
2026年3月に「ステーキのあさくま」発の新業態「カレーのあさくま」が、名古屋・栄に2号店をオープンしました。看板の牛すじカレーに加え、人気トッピングを詰め込んだ新メニューも話題となっています。
■「カレーのあさくま」名古屋・栄に登場
2025年7月に「カレーのあさくま」の1号店が大須にオープン。
「お客様から“あさくまの牛すじカレー、おいしいよね”という声をいただいていました。改めてそのおいしさに気づき、カレーをスピンアウトして専門店を作ることにしました」
1号店の好評を受けて今回の栄スカイルの2号店オープンに至りました。
看板メニューの「牛すじカレー」（780円）は、ステーキの仕込みで出る上質な牛すじを贅沢に使い、玉ねぎとともにじっくり煮込んだ、旨味たっぷりの一皿です。
さらに、野菜を主役にした「グリル野菜カレー」（1280円）や「丸ごとトマトカレー」（980円）なども人気です。
客：
「まろやかで食べやすい。いくらでも食べられる」
別の客：
「丸ごとトマトを食べることがないので、カレーと相性がいい」
■人気トッピングを詰め込んだ新メニュー
2号店のオープンに合わせて開発されたのが、「オ・カ・ハ・チ」（1680円）です。オムレツ、カレー、ハンバーグ、チーズの頭文字を取ったネーミングで、人気のトッピングを一皿に詰め込んだ贅沢なメニューです。
ふわっと仕上げた卵に、あさくま自慢のハンバーグ、さらに白ワインなどでコクを加えたチーズが重なり、まさに“夢の共演”となっています。
客：
「ハンバーグは肉々しさがあります。カレーもマイルドで、卵と合わせるとさらに食べやすいです」
「オ・カ・ハ・チ」は、2号店での好評を受けて1号店でも提供を開始しました。
担当者：
「まずは、名古屋市内に展開していきたい。カレーライスだけでなく、カレーうどんやカレーパンなど、牛すじカレーを使った商品も開発していきたいです」
2026年4月13日放送