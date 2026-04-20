ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】東北地方の空港の状況確認中 国交省 青森県で最大震度5強… 【速報】東北地方の空港の状況確認中 国交省 青森県で最大震度5強の強い地震 【速報】東北地方の空港の状況確認中 国交省 青森県で最大震度5強の強い地震 2026年4月20日 17時20分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 全日空と日本航空によりますと、東北の空港についてまだ詳しい情報は入っていないということですが、安全確認を進めているということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 葬祭, 明治大学, イベント, 寺田屋, 葬儀, ホテル, 大阪, リハビリ, 思いやり, 神事