ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】気象庁 午後6時から記者会見 北海道・青森・岩手に津波警… 【速報】気象庁 午後6時から記者会見 北海道・青森・岩手に津波警報 青森県で最大震度5強の強い地震 【速報】気象庁 午後6時から記者会見 北海道・青森・岩手に津波警報 青森県で最大震度5強の強い地震 2026年4月20日 17時14分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 気象庁は午後6時から、津波警報に関する記者会見を開きます。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 床暖房, 大船, 沖縄, 住宅, 鎌倉, 商店街, デイサービス, 老人ホーム, 置床工事, グループウェア