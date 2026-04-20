気象庁は、20日午後5時08分に各地の津波到達予想時刻と満潮時刻を発表しました。

津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので一層厳重な警戒が必要です。

各地の津波到達予想時刻と満潮時刻は次の通りです。

■北海道太平洋沿岸中部＜津波警報：3m＞
・浦河
　　到達予想：20日午後5時30分
　　満潮時刻：20日午後6時17分
・十勝港
　　到達予想：20日午後5時40分
　　満潮時刻：20日午後6時12分
・えりも町庶野
　　到達予想：20日午後5時30分
　　満潮時刻：20日午後5時58分

■青森県太平洋沿岸＜津波警報：3m＞
・むつ市関根浜
　　到達予想：20日午後5時40分
　　満潮時刻：20日午後5時56分
・むつ小川原港
　　到達予想：20日午後5時20分
　　満潮時刻：20日午後6時10分
・八戸港
　　到達予想：20日午後5時30分
　　満潮時刻：20日午後6時9分

■岩手県＜津波警報：3m＞
・宮古
　　到達予想：20日午後5時10分
　　満潮時刻：20日午後6時19分
・大船渡
　　到達予想：20日午後5時20分
　　満潮時刻：20日午後6時23分
・釜石
　　到達予想：20日午後5時10分
　　満潮時刻：20日午後6時23分
・久慈港
　　到達予想：20日午後5時20分
　　満潮時刻：20日午後6時12分

■北海道太平洋沿岸東部＜津波注意報：1m＞
・釧路
　　到達予想：20日午後5時40分
　　満潮時刻：20日午後6時7分
・根室市花咲
　　到達予想：20日午後5時50分
　　満潮時刻：20日午後6時11分
・根室港
　　到達予想：20日午後6時10分
　　満潮時刻：20日午後5時47分
・浜中町霧多布港
　　到達予想：20日午後5時40分
　　満潮時刻：20日午後6時3分

■北海道太平洋沿岸西部＜津波注意報：1m＞
・函館
　　到達予想：20日午後6時0分
　　満潮時刻：20日午後5時56分
・苫小牧西港
　　到達予想：20日午後5時50分
　　満潮時刻：20日午後6時20分
・福島町吉岡
　　到達予想：20日午後6時10分
　　満潮時刻：20日午後6時55分
・苫小牧東港
　　到達予想：20日午後5時50分
　　満潮時刻：20日午後6時20分
・白老港
　　到達予想：20日午後5時40分
　　満潮時刻：20日午後6時21分
・渡島森港
　　到達予想：20日午後6時0分
　　満潮時刻：20日午後7時29分
・室蘭港
　　到達予想：20日午後6時0分
　　満潮時刻：20日午後7時24分

■青森県日本海沿岸＜津波注意報：1m＞
・深浦
　　到達予想：20日午後6時30分【追加】
　　満潮時刻：20日午後3時34分
・竜飛
　　到達予想：20日午後6時0分【追加】
　　満潮時刻：20日午後5時59分

■宮城県＜津波注意報：1m＞
・石巻市鮎川
　　到達予想：20日午後5時40分
　　満潮時刻：20日午後6時31分
・仙台港
　　到達予想：20日午後6時10分
　　満潮時刻：20日午後6時31分
・石巻港
　　到達予想：20日午後6時0分
　　満潮時刻：20日午後6時29分

■福島県＜津波注意報：1m＞
・いわき市小名浜
　　到達予想：20日午後6時0分
　　満潮時刻：20日午後6時48分
・相馬
　　到達予想：20日午後6時10分
　　満潮時刻：20日午後6時39分
 