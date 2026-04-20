【津波情報】津波到達予想時刻・満潮時刻 17:08時点
気象庁は、20日午後5時08分に各地の津波到達予想時刻と満潮時刻を発表しました。
津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので一層厳重な警戒が必要です。
各地の津波到達予想時刻と満潮時刻は次の通りです。
■北海道太平洋沿岸中部＜津波警報：3m＞
・浦河
到達予想：20日午後5時30分
満潮時刻：20日午後6時17分
・十勝港
到達予想：20日午後5時40分
満潮時刻：20日午後6時12分
・えりも町庶野
到達予想：20日午後5時30分
満潮時刻：20日午後5時58分
■青森県太平洋沿岸＜津波警報：3m＞
・むつ市関根浜
到達予想：20日午後5時40分
満潮時刻：20日午後5時56分
・むつ小川原港
到達予想：20日午後5時20分
満潮時刻：20日午後6時10分
・八戸港
到達予想：20日午後5時30分
満潮時刻：20日午後6時9分
■岩手県＜津波警報：3m＞
・宮古
到達予想：20日午後5時10分
満潮時刻：20日午後6時19分
・大船渡
到達予想：20日午後5時20分
満潮時刻：20日午後6時23分
・釜石
到達予想：20日午後5時10分
満潮時刻：20日午後6時23分
・久慈港
到達予想：20日午後5時20分
満潮時刻：20日午後6時12分
■北海道太平洋沿岸東部＜津波注意報：1m＞
・釧路
到達予想：20日午後5時40分
満潮時刻：20日午後6時7分
・根室市花咲
到達予想：20日午後5時50分
満潮時刻：20日午後6時11分
・根室港
到達予想：20日午後6時10分
満潮時刻：20日午後5時47分
・浜中町霧多布港
到達予想：20日午後5時40分
満潮時刻：20日午後6時3分
■北海道太平洋沿岸西部＜津波注意報：1m＞
・函館
到達予想：20日午後6時0分
満潮時刻：20日午後5時56分
・苫小牧西港
到達予想：20日午後5時50分
満潮時刻：20日午後6時20分
・福島町吉岡
到達予想：20日午後6時10分
満潮時刻：20日午後6時55分
・苫小牧東港
到達予想：20日午後5時50分
満潮時刻：20日午後6時20分
・白老港
到達予想：20日午後5時40分
満潮時刻：20日午後6時21分
・渡島森港
到達予想：20日午後6時0分
満潮時刻：20日午後7時29分
・室蘭港
到達予想：20日午後6時0分
満潮時刻：20日午後7時24分
■青森県日本海沿岸＜津波注意報：1m＞
・深浦
到達予想：20日午後6時30分【追加】
満潮時刻：20日午後3時34分
・竜飛
到達予想：20日午後6時0分【追加】
満潮時刻：20日午後5時59分
■宮城県＜津波注意報：1m＞
・石巻市鮎川
到達予想：20日午後5時40分
満潮時刻：20日午後6時31分
・仙台港
到達予想：20日午後6時10分
満潮時刻：20日午後6時31分
・石巻港
到達予想：20日午後6時0分
満潮時刻：20日午後6時29分
■福島県＜津波注意報：1m＞
・いわき市小名浜
到達予想：20日午後6時0分
満潮時刻：20日午後6時48分
・相馬
到達予想：20日午後6時10分
満潮時刻：20日午後6時39分