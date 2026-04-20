16時以降限定!国産フレッシュパクチー×ガーリックシュリンプのサラダ発売【フレッシュネスバーガー】

フレッシュネスバーガーは、16時以降のサービス「フレバル」の新メニュー「パクチーシュリンプサラダ」を、2026年4月22日から6月2日まで発売する。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

【パクチーシュリンプサラダの画像はこちら】

◆パクチーシュリンプサラダ 520円

【販売期間】

2026年4月22日〜6月2日 16時以降限定

【販売店舗】

全国のフレッシュネスバーガー店舗

※球場店舗･動物園店舗を除く

※一部店舗(フードコート店など)では取り扱わない。

※ビールの取り扱いは店舗により異なる。

国産フレッシュパクチーに、シャキシャキ食感のキャベツ、プリプリ食感のガーリックシュリンプを合わせた。スパイシーな自家製エスニックドレッシングと合わせ、まるでトムヤムクンの様な味わいに仕立てた。

「野菜をしっかり食べたい。でもお酒に合う揚げ物も欲しい」という声に応え、“ヘルシーなのに満足感がある一品”に仕上げた。爽やかな香りのパクチーと、後引くガーリックの風味がアルコールとも相性抜群だという。

〈夕方16時〜販売中 フレバルとは〉

フレッシュネスバーガーでは夕方16時以降、「フレバル」として気軽に楽しめるアルコール&フードを提供している。好きなドリンク1杯とフード1品が選べるフレバルセット(680円/780円)をはじめ、ビール･ハイボール･フレッシュサワーなどのアルコール(290円)と、ガーリックポテト･アボカドサルサなど、お酒に合うフード(420円/520円)を用意し、気軽に立ち寄れる“夜のサードプレイス”として提案している。

■フレバル詳細ページ