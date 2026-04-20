【ベビースターラーメン × グリーン豆】相互コラボ、2品発売 / 東海発菓子メーカーの共同企画

おやつカンパニーと春日井製菓はこのほど、相互コラボ商品2品を開発し、4月20日から全国で発売した。1959年発売のスナック菓子「ベビースターラーメン」と、1973年発売の豆菓子「グリーン豆」という、ロングセラー商品同士を掛け合わせた。

期間限定商品として、おやつカンパニーから「ベビースターラーメン(グリーン豆入りコクうまチキン味)」を、春日井製菓から「グリーン豆(ベビースターラーメンチキン味)」を発売した。

コラボ商品のテーマは「つまんでハッピー!」。「ベビースターラーメン」と「グリーン豆」の共通価値である“気軽につまんで食べる楽しさ”を活かして、商品を開発した。

販売場所はスーパーマーケットや一般小売店などで、取り扱い状況は企業および店舗により異なるとしている。

【すべての画像を見る】

〈商品概要〉

◆「ベビースターラーメン(グリーン豆入りコクうまチキン味)」

ロレーヌ産岩塩を使用しえんどう豆のうま味･甘みを活かした「グリーン豆」と合うよう、チキンや香味野菜のうま味･コクが広がる「コクうまチキン味」の「ベビースターラーメン」を組み合わせた。豆のサクサク食感とラーメンのパリポリ食感、双方のうま味のハーモニーを味わえる。

価格: オープン価格(店頭想定価格:税込319円前後)

内容量: 132g(22g×6袋)

製造元: 株式会社おやつカンパニー

発売日: 2026年4月20日(月)

販売場所: 全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なる。

◆「グリーン豆(ベビースターラーメンチキン味)」

「ベビースター」の味を「グリーン豆」で表現した商品。えんどう豆を丁寧に二度揚げしてサクッとした食感に仕立て、「ベビースターラーメン(チキン味)」のうま味と香ばしさを加えた。「グリーン豆」の軽やかな食感に、「ベビースター」のうま味が重なるよう仕上げたという。

価格: オープン価格(店頭想定価格:税込216円)

内容量: 61g

製造元: 春日井製菓株式会社

発売日: 2026年4月20日(月)

販売場所: 全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なる。

【すべての画像を見る】

〈開発の背景〉

東海エリアに本社を置く両社は、“東海エリアをお菓子で盛り上げたい”という思いからこれまで、研究開発領域で勉強会を行うなど交流を深めてきた。その中で実現した“夢のコラボ企画”と位置付けている。

おやつカンパニーが推進する、業界･ジャンル･世代などを超えてみんなで一緒に楽しむコラボ企画の一環でもある。2025年8月から実施している企画「#こんなとこにもベビースター and みんな。」で、今回のコラボは第22弾。26年3月には、愛知県名古屋市発祥の宅配ピザチェーン「アオキーズ･ピザ」とコラボ。「ベビースターラーメン」をトッピングしたピザを、5月17日まで期間限定で販売している。