オープンワールドARPG「鳴潮」より「エイメス（メカスカウト形態）」がS.H.Figuartsシリーズで商品化決定
【S.H.Figuarts エイメス（メカスカウト形態）】 4月17日 商品化発表
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts エイメス（メカスカウト形態）」の商品化を4月17日に発表した。
本商品はオープンワールドARPG「鳴潮」に登場するキャラクター、エイメス（メカスカウト形態）をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。予告画像では流麗なメカ姿のメカスカウト姿が確認でき、S.H.Figuartsでどのように表現されるのか今後の発表に期待したい。
「星の海よ……虚ろを焼いて！」- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) April 17, 2026
オープンワールドARPG『鳴潮』より
完成品アクションフィギュア「S.H.Figuarts」で「エイメス（メカスカウト形態）」が商品化決定！
続報にご期待ください。#鳴潮 #wutheringwaves #エイメス #t_shf pic.twitter.com/sYIrCc8jkP
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