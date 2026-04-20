【漢字クイズ】「喜入生見」はなんて読む？初見では当てにくい難読地名にチャレンジ！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「喜入生見」はなんて読む？
「喜入生見」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、鹿児島県にある地名です。
いったい、「喜入生見」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「きいれぬくみ」でした。
喜入生見は、鹿児島県鹿児島市に位置しています。
そんな鹿児島市の喜入地域は、市の南部にあり、海と山に囲まれた自然豊かなエリア。
観光農業公園や海水浴場、温泉複合施設などもあり、のびのび過ごせるのが魅力で、鹿児島市街地とはまた違う、ゆったりとした時間を味わえる場所ですよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『鹿児島移住ページ』
ライター Ray WEB編集部