日本維新の会の吉村洋文代表は２０日、報道陣の囲み取材に応じ、１９日に行われた豊中市長選について言及した。

同市長選では、無所属で現職の長内繁樹氏（自民党、国民民主党、立憲民主党、公明党推薦）が当選し、「大阪維新の会」公認の新人・市橋拓氏は落選。これについて、吉村代表は「市橋さんは豊中に対する熱い思いと熱量、政策を持って訴えましたけど、及ばないという結果になりました。市橋さん本人は本当にすばらしい人、候補だと思っています。及ばなかったのは非常に残念に思いますが、これは豊中市民の皆さんの判断ですし、やはり現職の長内さんの２期８年の実績が高く評価された結果だと思う」とした。

また、記者から「大阪維新の会として、今回の豊中市長選で大阪都構想を争点にする考えはあったのか」と問われた吉村代表は、「今回は豊中市長選挙ですから、大阪都構想は争点にしていない。（この結果が大阪都構想に）影響しないと思います。市民の皆さんはシンプルに豊中市政に対してどう評価するかという判断をされたと僕は思っている」と話した。