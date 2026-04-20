OLENS新シリーズ♡自然に輝く瞳へナチュラル水光レンズ誕生

韓国カラコンブランド「OLENS(オーレンズ)」から、新シリーズ『GlowyNatural(グローイナチュラル)』が2026年4月20日(月)11:00より発売開始♡モアコンタクト本店・各ECモールにて登場し、日常使いしやすいナチュラルな水光レンズとして注目を集めています。自然なうるみと透明感を叶える新作カラコンは、デイリーにもぴったり♪

ナチュラル水光レンズの魅力

Glowy Natural

価格：10枚入り 1,760円(税込)

『GlowyNatural』は、自然なハイライトと柔らかなフチ感が特徴の“生とろみ水光レンズ”。

繊細なグラデーションが瞳に溶け込み、まるで裸眼のようにナチュラルなのに、しっかりとしたうるみ感と輝きを演出します。

従来シリーズより着色直径が0.1mm小さく設計されているため、学校やオフィスなどのシーンでも使いやすいのがポイント。

フォーマルな場面でも浮かず、自然に瞳の印象をアップデートしてくれます。

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使いやすい2色＆商品詳細

モカブラウン

ラテブラウン

カラーは、モカブラウンとラテブラウンの2色展開。

モカブラウンはほんのりビターで透明感のある瞳に、ラテブラウンは甘さのある柔らかな印象を叶えます。

お得な発売記念キャンペーン

『グローイナチュラル』の発売を記念し、全シリーズ対象のキャンペーンを実施。2箱購入ごとに2,800円(税込)と、約20％OFFで購入できるお得な内容です。

期間は2026年4月20日(月)11:00～5月3日(日)23:59まで。人気シリーズをまとめて試すチャンスなので、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪

毎日に溶け込むナチュラルな輝き

ナチュラルなのにしっかり盛れる『GlowyNatural』は、毎日のメイクにさりげない華やかさをプラスしてくれる優秀アイテム♡デイリーから特別な日まで幅広く使える万能カラコンです。今だけのキャンペーンを活用して、自分にぴったりのカラーを見つけてみてください♪