岩手・北海道・青森に津波警報 気象庁が20日午後6時から緊急会見 最大で3mの津波予測
20日午後4時53分ころ、青森県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。
岩手県や北海道・青森県に津波警報が出ていて、気象庁はこの後、午後6時から緊急会見を行う予定です。
北海道太平洋沿岸中部、岩手県に津波警報が出ました。
今すぐ！逃げてください！命を守るため、ただちに高い所へ逃げてください。
予想される津波の高さと第1波の到達予想時刻です。
津波警報が出ている岩手県は、今後、3mの津波が予想され、津波が「すぐ来る」見込みです。
北海道太平洋沿岸中部は、今後予想される最大波の高さ、3m、第1波到達予想時刻、午後5時30分です。
命を守るため、ただちに高い所へ逃げてください。
津波注意報が出ている青森県太平洋沿岸、宮城県は、今後予想される最大波の高さ、1m、第1波到達予想時刻、午後5時20分です。
北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸西部は、今後予想される最大波の高さ、1m、第1波到達予想時刻、午後5時30分です。
福島県は、今後予想される最大波の高さ、1m、第1波到達予想時刻、午後5時50分です。
津波の高さは、予想の2倍以上になることもあります。
各港の詳しい到達予想です。
津波警報が出ている岩手県は、各港で3mの津波が予想されます。
岩手県の最も早い場所では津波がすぐ来ます。
第1波到達予想時刻、宮古、釜石は午後5時10分。
大船渡、久慈港は、午後5時20分。
津波警報が出ている北海道太平洋沿岸中部は、各港で3mの津波が予想されます。
第1波到達予想時刻は、北海道太平洋沿岸中部の最も早い場所で午後5時30分。
浦河、えりも庶野は、午後5時30分。
十勝港は、午後5時40分。
今すぐ！逃げてください！命を守るため、ただちに高い所へ逃げてください。
津波注意報が出ている青森県太平洋沿岸は、各港で1mの津波が予想されます。
第1波到達予想時刻は、青森県太平洋沿岸の最も早い場所で午後5時20分。
小川原港は、午後5時20分。
八戸港は、午後5時30分。
むつ関根浜は、午後5時40分。
津波注意報が出ている宮城県みやぎけんは、各港で1mの津波が予想されます。
第1波到達予想時刻は、宮城県の最も早い場所で午後5時20分。
石巻は、午後5時40分。
石巻港は、午後6時00分。
仙台港は、午後6時10分。
津波の高さは、予想の2倍以上になることもあります。
今すぐ、逃げてください。まず自分の命を守りましょう。率先して逃げてください。
周りの人にも津波・避難を告げながら逃げてください。
まずは、自分自身が逃げることを最優先してください。
命を守るため、ただちに高いところに逃げてください。
高台がない場合、ビルの上か、海岸から遠く離れた所へ逃げてください。
どうしても車を使わないと逃げられない人以外は、今すぐ歩くか走って逃げ始めてください。
大渋滞が起きて逃げ切れなくなります。
立ち止まったり、引き返したりは、絶対にしないでください。
東日本大震災では、大津波が人と街を飲み込みました。
津波は川や斜面を駆け上がり、内陸まで達します。
津波は、地形などにより、予想高さよりはるかに高いところまで押し寄せます。
たとえ数十センチの水でも、ものすごい力です。
足をとられ、命を落とします。
津波が見えてからでは手遅れです。
ただちに逃げてください。
決して諦めないでください。悲しむ人がいます。逃げてください。
「必ず“引き波”がある」とは限りません。油断せずに今すぐ逃げてください。
津波は1回だけではなく、何回も襲ってきます。
津波が最も高くなるまで数時間かかることもあります。
第1波の到達予想時刻を過ぎても、引き続き警戒してください。
決して海岸や川の様子を見に行かないでください。
津波に関する警報が解除されるまで、決して安全な場所から離れないでください。