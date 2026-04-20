【同居はツラいよ】最悪〜「嫁ガチャハズレってやつ！」本当に？【第23話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、お嫁さんの態度から起こった一件です。
実母から、実家に同居するお嫁さんに困っていると相談を受けた娘さん。話によると、かなりヒドイ状態のようで……。
実母「最近は食事の準備も夜だけなのよ……」
掃除や庭の手入れ、ご近所付き合いなどの細々したことはすべて実母任せ。お嫁さんは食事の支度と洗濯のみ。しかも先日、うっかり味付けが濃いと言ってしまったことから、夜ごはんのみしか作らなくなったのだそう。
娘「それって嫁ガチャハズレってやつじゃない？」
なんでも「〇〇ガチャ」とくくって「ハズレ」だ「アタリ」だと決めつけてしまう時代。実母の話だけだとそう思わずにはいられません。でも、ここまでこじれた理由は、“嫁ガチャハズレ”で片付けられるのでしょうか……。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、お嫁さんの態度から起こった一件です。
実母から、実家に同居するお嫁さんに困っていると相談を受けた娘さん。話によると、かなりヒドイ状態のようで……。
掃除や庭の手入れ、ご近所付き合いなどの細々したことはすべて実母任せ。お嫁さんは食事の支度と洗濯のみ。しかも先日、うっかり味付けが濃いと言ってしまったことから、夜ごはんのみしか作らなくなったのだそう。
娘「それって嫁ガチャハズレってやつじゃない？」
なんでも「〇〇ガチャ」とくくって「ハズレ」だ「アタリ」だと決めつけてしまう時代。実母の話だけだとそう思わずにはいられません。でも、ここまでこじれた理由は、“嫁ガチャハズレ”で片付けられるのでしょうか……。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部