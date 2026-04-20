稲見萌寧が“たけのこご飯”を炊いておにぎりを！ マネジャーが明かす新たな一面「実は料理も上手なんです」
稲見萌寧のマネジャーが自身のインスタグラムを更新。最初にオフに山でたけのこ掘りを楽しんできたことを報告。それを「萌寧さんにおすそ分けしたら、なんと作ってきてくれました！」というのが、たけのこご飯で作ったおにぎりだった。
【写真】ファンならぜひ食べてみたい！ 稲見萌寧お手製のおにぎり（全4枚）
生のたけのこから美味しいたけのこご飯を炊くためには、下処理でしっかりとアクを抜き、下煮をして味をしみこませるのがポイントだ。稲見が炊いたご飯で作ったおにぎりの美味しそうな匂いにつられて、稲見の愛犬スパイクも「ずっと鼻をくんくん」させていたという。マネジャーは「ゴルフに対してはいつも全力ですが、実は料理も上手なんです」と稲見の新しい一面を紹介していた。投稿を見たファンからも「食べたい!!」の声。そして「筍ご飯をつくるとは、萌寧さん料理上級者？」「旬の食材は運気アップになりますよ」などのコメントが寄せられていた。今シーズンはこれまで5試合に参戦し、予選通過は開幕戦の「ダイキンオーキッドレディス」のみと苦しんでいる稲見。しかしファンは必ず巻返してくれることを期待して、声援を送り続けている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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