トータルテンボス藤田、新たな“愛車”納車を報告 日産『バネット』驚きの“カリフォルニア”カスタム「ココナッツのにおいさせたい」
お笑いコンビ・トータルテンボスの藤田憲右（50）が、20日までに自身のYouTubeチャンネル「トータル藤田のYO〜麺!バイクメ〜ン!」を更新。新たな愛車が納車される様子を公開した。
【動画】”社用車”が衝撃の変化…トータルテンボス藤田の新たな“愛車”の全貌
藤田は冒頭「きょう納車なんですよ、車の」と切り出し。「カーナビなどを作っているアルパインさんが、コンセプトカーを作っている」と言い、市販車を同メーカーがコンセプトをもとにカスタムを施した車が納車されることを明かした。藤田の“愛車”となるのは日産『NV200バネット』をベースにカリフォルニア仕様にした『Sonova』。同社公式サイトによると、2WD5人乗りで468万円、2WD7人乗りで483万円、4WD5人乗りで493万円となっている。
藤田は「何年か前にそのことを知って、これはかっこいい車あるんだ見に行こうってなって、東京オートサロンで見てほしいってなって」と明かした。そして、販売店に到着し、早速愛車と対面。藤田は「ネットで日産NV200で検索してみてください。 『いや、これがこれって？』なりますから。マジびっくりしますから」とその変わりようをアピールした。
その後、車内のさまざまな装備を説明＆見て回ることに。藤田は「すげ〜」と驚きつつ、新たな愛車に笑顔が止まらない様子。そして帰宅するのに、車を運転することに。「今まで今までアメ車だったから（ウインカーの位置など）すごい違和感」「（前の愛車のジープの方が高性能だったものの）使いこなせてなかったから。アナログのこっちの方が使いやすい」と絶賛。「ココナッツのにおいさせたい」と、今後藤田仕様にしていくことを約束した。
【動画】”社用車”が衝撃の変化…トータルテンボス藤田の新たな“愛車”の全貌
藤田は冒頭「きょう納車なんですよ、車の」と切り出し。「カーナビなどを作っているアルパインさんが、コンセプトカーを作っている」と言い、市販車を同メーカーがコンセプトをもとにカスタムを施した車が納車されることを明かした。藤田の“愛車”となるのは日産『NV200バネット』をベースにカリフォルニア仕様にした『Sonova』。同社公式サイトによると、2WD5人乗りで468万円、2WD7人乗りで483万円、4WD5人乗りで493万円となっている。
その後、車内のさまざまな装備を説明＆見て回ることに。藤田は「すげ〜」と驚きつつ、新たな愛車に笑顔が止まらない様子。そして帰宅するのに、車を運転することに。「今まで今までアメ車だったから（ウインカーの位置など）すごい違和感」「（前の愛車のジープの方が高性能だったものの）使いこなせてなかったから。アナログのこっちの方が使いやすい」と絶賛。「ココナッツのにおいさせたい」と、今後藤田仕様にしていくことを約束した。