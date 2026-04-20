SEVENTEENの弟分・TWS、ゼロ距離でパフォーマンス 初のVRコンサート日本開催決定
SEVENTEENの弟分である6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）の初のVRコンサートツアー『TWS VR CONCERT：RUSH ROAD』が、日本でも開催されることが20日、発表された。東京は5月16日から6月24日、大阪は6月19日から7月2日の期間で開催する。
【別カット】HYBE本社で撮影！TWS・YOUNGJAE＆SHINYU
『TWS VR CONCERT：RUSH ROAD』は、このためだけに撮影した映像を公演最前列を超える近さで味わうことができる「あなたとTWSだけの特別な公演体験」となる。「映像を見ている」感覚よりも、リアリティにあふれる最新技術により「TWSの世界に入り込む」感覚、VRコンサートならではの没入感を味わうことができる。本作のために撮影した、完全オリジナルの特別な演出とステージを用意した。
『RUSH ROAD』は、終わりなく疾走する青春の旅路を描いたVRコンサート。「OVERDRIVE」「plot twist」「Oh Mymy : 7s」などTWSの代表曲が、ロックフェスティバルや夕暮れのルーフトップ、神秘的なオーロラなど多彩なバーチャル空間で披露される。時空を超える演出の中で、TWSの爽快でエネルギッシュなパフォーマンスをまるで目の前で見ているかのように鮮やかに楽しむことができる。
3月4日から4月12日に韓国の映画館・メガボックスで上映され、予約開始と同時に公開当日の回が完売し、初週のほとんどのチケットもすぐに売り切れた。累計観客数は4万人を突破し、平均座席占有率81パーセントとなった。
42（ファンネーム）とともに永遠に走り続けたいというTWSの願いを込めた作品となっている。
【別カット】HYBE本社で撮影！TWS・YOUNGJAE＆SHINYU
『TWS VR CONCERT：RUSH ROAD』は、このためだけに撮影した映像を公演最前列を超える近さで味わうことができる「あなたとTWSだけの特別な公演体験」となる。「映像を見ている」感覚よりも、リアリティにあふれる最新技術により「TWSの世界に入り込む」感覚、VRコンサートならではの没入感を味わうことができる。本作のために撮影した、完全オリジナルの特別な演出とステージを用意した。
3月4日から4月12日に韓国の映画館・メガボックスで上映され、予約開始と同時に公開当日の回が完売し、初週のほとんどのチケットもすぐに売り切れた。累計観客数は4万人を突破し、平均座席占有率81パーセントとなった。
42（ファンネーム）とともに永遠に走り続けたいというTWSの願いを込めた作品となっている。