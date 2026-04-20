青森県三八上北で最大震度5強 午後4時53分ごろ 太平洋沿岸中部と岩手県に津波警報
気象庁によりますと、午後4時53分ごろ、東北地方で最大震度5強を観測する地震がありました。
太平洋沿岸中部と岩手県に津波警報が出ています。
最大震度の5強を観測したのは、青森県三八上北です。震度5弱は岩手県沿岸北部や内陸北部、内陸南部、宮城県北部です。
このほか、広い地域で揺れを観測しています。太平洋沿岸中部と岩手県に津波警報が出ています。
震度5強 青森県三八上北
震度5弱 岩手県沿岸北部 岩手県内陸北部 岩手県内陸南部
震度5弱 宮城県北部
震度4 渡島地方東部 日高地方中部 青森県津軽北部
震度4 青森県津軽南部 青森県下北 岩手県沿岸南部
宮城県南部 宮城県中部 秋田県沿岸北部
震度4 秋田県沿岸南部 秋田県内陸北部 秋田県内陸南部
山形県庄内 山形県村山 福島県中通り
震度3 茨城県北部 石狩地方北部 石狩地方中部 石狩地方南部
渡島地方西部 檜山地方 空知地方南部 胆振地方西部
震度3 胆振地方中東部 日高地方西部 日高地方東部
十勝地方中部 山形県最上 山形県置賜 福島県浜通り
震度3 福島県会津 新潟県中越 新潟県下越
今後の情報に注意してください。（ANNニュース）