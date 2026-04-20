絶対に失敗できない接待で痛恨のミス…！ 絶体絶命のピンチを覆す“プロの仕事流儀”『ザ・シェフ』

仕事において、絶対に失敗できない大一番。もしそこで大失態を演じてしまったら、あなたならどう挽回しますか？名作マンガ『ザ・シェフ』の第1話には、そんな絶体絶命のピンチを圧倒的な実力で覆す、爽快なプロフェッショナルの姿が描かれています。

最高のフレンチが全残しされるという悲劇

物語の始まりは、帝都ホテルでの重要な接待シーン。相手は石油産出国であるパミール王国の大臣です。ホテル側は最高級の食材とワインを用意し、総料理長が腕を振るいましたが、結果は「ほとんど食べ残して帰った」という最悪の結末でした。 外務省も絡むこの接待で、ホテルは取り返しのつかないミスを犯してしまいます。

「流れの料理人」に社運を託す

既存の枠組み（ホテルの総料理長）で通用しなかった難題を解決するため、総支配人は外部のプロフェッショナルに頼る決断を下します。それが「幻の料理人」と呼ばれる味沢匠です。 味沢は依頼をあっさりと引き受けますが、「報酬は高いですよ」と前置きし、「必要経費のほかにキッチリ五〇〇万!!」と言い放ちます。

プロフェッショナルの仕事の流儀

法外な報酬を要求する味沢ですが、それだけの価値を提供できる「天才シェフ」でもあります。一度失敗し、後がない相手に対して、味沢は一体どのような料理でアプローチするのか？1000万円とも言われる報酬に値する究極の料理とは？ 圧倒的なスキルで困難な課題をクリアしていく味沢の姿は、読んでいて非常にスカッとさせられます。週末の息抜きに、ぜひ一読してみてはいかがでしょうか。