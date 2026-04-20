「シャワー入浴だけなら汚れない」は思い込み？そうじ頻度が低下する「シャワー入浴期」こそ気をつけたいお風呂のカビ対策

花王株式会社の「マジックリン」は、入浴スタイルとお風呂そうじの実態を把握するため、全国の２０〜６９歳の女性５００人を対象に「入浴スタイルに関する実態調査」を実施した。

自宅での入浴方法は、５００人中１９５人が「時期やその日によって『シャワーのみの入浴』『湯船に浸かる入浴』を使い分ける」と回答。入浴スタイルを変えていることがわかった。また、入浴スタイルを変える理由は「季節によって入浴スタイルを変えている」が７５％と最も多く、湯船とシャワーの使い分けの多くは、季節によることがわかった。「シャワー入浴のみ」に切り替わる時期は、暑さが気になる５月ごろから増え始め、夏（６〜８月）の間に切り替え時期のピークを迎えている。

そして、シャワーのみの入浴が増えるにつれて、洗剤を使ったお風呂そうじの頻度は低下する傾向が見られた。夏ごろには、そうじ頻度が「週に１回以下」と回答した人が４割に及んでいる。

シャワーのみの入浴が増える時期に、お風呂そうじの頻度が下がる理由としては、「シャワーのみの入浴ならそんなに汚れないから」（５４%）、「汚れてはいるが、水で流すだけで落ちる程度の軽い汚れだから」（２８%）といった回答が多く見られた(５００人中、シャワーのみの入浴が多い時期に、毎日はそうじをしないと回答した２７３人を元に算出)。生活者の多くの「シャワーだけなら浴室はあまり汚れない」という“思い込み”が、そうじ頻度の低下につながっているのではと推測される。

しかし、花王の調査では、実際にはシャワーのみの入浴を１回行っただけでも、皮脂や石けんカスなどの汚れが、床や壁を中心に浴室全体に飛び散って付着する。「シャワーだけなら浴室は汚れにくい」という“思い込み”と、汚れの付着状況との間にはギャップがあることが明らかだ。

カビは、目に見えない小さな粒（胞子）が表面に落ちるところから始まり、「温度・湿度・汚れ」の３条件が揃うと、根のようなもの（菌糸）をのばして広がる。この段階ではまだ目に見えないが、すでに水で流すだけでは落としにくい状態になっている。そのため、カビは目に見える前から日常的に対策することが重要だ。入浴後の汚れは、その日のうちに除去することが何よりオススメだ。