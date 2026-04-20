「Suunto Spark」

SUUNTO Japanは、マルチドライバーシステムを搭載し、ハイレゾオーディオ対応したオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤフォン「Suunto Spark」を5月8日より発売する。カラーはブラック、ホワイト、コーラルオレンジの3色。価格は29,700円。

スント初のオープンイヤー型イヤフォン。低音用と高音用の独立したドライバーを組み合わせたマルチドライバーシステムを採用。Bluetooth 5.4準拠で、LHDC 5.0およびAACといった高音質コーデックをサポート。2台のデバイスに同時接続できるマルチポイント接続にも対応する。

左からホワイト、コーラルオレンジ、ブラック

これにより、オープンイヤー特有の開放感はそのままに、細部までクリアなハイレゾオーディオ体験を両立。周囲の音を自然に聞き取れる安全性を確保しているため、日常からハードなスポーツシーンまで幅広く活用できるとしている。

イヤフォン単体でランニング中の平均接地時間や上下動、さらには首の可動域から頸部の疲労度を測定できる「ランニング・センサー機能」を搭載。スポーツブランドとしての知見を凝縮し、「音楽を楽しみながら日々のパフォーマンスを科学的に分析することを可能にした」とする。

設計面では、アスリートの激しい動きにも追従する軽量なつけ心地を追求。片耳約10gの軽量設計と独自のフック形状により、ズレない快適な装着感を実現し、長時間のトレーニングでも負担を軽減する。さらに、頷く・首を振るだけで操作できる「ヘッドジェスチャー機能」により、トレーニング中の完全ハンズフリー操作を可能にした。

スポーツシーンだけでなく、日々の健康管理もサポート。6方向の動きを感知するセンサーにより、頸部の可動域や疲労度を測定。長時間のデスクワークやトレーニング中の姿勢の乱れをモニタリングし、ネックヘルス(首の健康)への意識を高めるアラート機能で、全般的なウェルビーイングの向上を支援するとしている。

専用のSuunto Appとの連携により、好みに合わせた音質のカスタマイズが可能。連続再生時間はイヤフォン単体で最大7時間、充電ケース併用で最大36時間。

IP55相当の防水防塵対応で、突然の雨や激しい汗にも強いとしている。USB-Cケーブルが付属する。