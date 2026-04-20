カーリング混合ダブルスの世界選手権（２５日〜５月２日、スイス・ジュネーブ）日本代表の小穴桃里、青木豪組が２０日、オンラインで会見。小穴は「ワクワクとドキドキという感じ。大会に出るからにはいつも優勝したい。目の前の試合を戦いながら、それが見えてきたらと思っています」と笑顔で意気込み。青木は「最終的な目標は優勝。自分たちのパフォーマンスができるようにしっかり準備したい」と言葉に力を込めた。

２月のミラノ・コルティナ五輪出場を目指したが、昨年１２月の最終予選でプレーオフに進めず届かなかった。課題の一つに挙がったのはアリーナアイスの経験値。小穴は３月に行われた女子の世界選手権に日本代表ロコ・ソラーレのリザーブとして出場するなど、短期間で多くの経験を積み「３、４、５、６月で世界で一番アリーナアイスに乗っている選手だと思う。すごく良い経験になった」と手応えを明かした。

１８年平昌五輪銅、２２年北京五輪銀メダルなど世界で結果を残すロコ・ソラーレから学んだことも多い。小穴はサードとして試合にも出場し４位に大きく貢献。チームの雰囲気は「会場で見えていた、そのまま。すごく楽しい方々です」と滞在先でも和気あいあい。ただ、試合に臨むときは「集中するところの切り替えがはっきりしている。みんなで勝つための準備が誰か任せでは無い。みんなが主体的に動いて、どう勝てるか考えている姿が印象的でした」と強いチームの雰囲気を感じ取った。

今大会へ向けても、セカンドの鈴木夕湖から「見ているからね！」とメッセージをもらったという。全ての経験を生かし、混合ダブルスの大舞台を戦い抜く。

初戦は日本時間２５日の午後５時から、エストニアと戦う。