◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が２０日、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝の攻略に自信をみせた。横浜市内の所属ジムでの練習公開に先立ち会見。中谷攻略について「自分の中で非常にプラスというかイメージはものすごく膨らんでいます」と、昨年６月の西田凌佑（六島）との世界王座統一戦がヒントになっていることを明かした。

中谷は西田との一戦で、試合開始直後から接近して右アッパーを連打。これまでのイメージを覆す猛攻を仕掛け、西田の右肩脱臼もあり６回終了ＴＫＯ勝ちを収めた。その試合をリングサイドで見守っていた尚弥は、参考にした試合は「ない」としつつも「あれまではああいう戦い方をするボクサーというイメージはなかった」という。異例の戦いぶりを直接目にしたことで「中谷陣営があれを見せてしまったというところがどう出るか。（中谷が）どう出てきても対応できるようにというイメージは持ちやすいですね」と明かした。

これまで１７８センチの長身で１９戦全勝（１１ＫＯ）の戦績を誇るドミニク・クラウダー（３２）＝米国＝、ダニー・バリオス（２８）＝米国、１７勝６ＫＯ１敗＝らとスパーリングを重ねている。また６月にプロデビューを控える高校３冠で身長１７１センチのサウスポー、片岡叶夢（とむ、１８）＝大橋＝も“仮想・中谷潤人”に見立て、マスボクシング（軽めのスパーリング）を行うなど、さまざまなタイプの選手と実戦練習を行ってきた。

「中谷潤人というボクサースタイルというのはもう僕の中には入り込んでいるので。会場でも見たことがありますし、海外の分からない選手ではないので、すごく落とし込みやすかったかなというのはあります」とイメージはバッチリ。父・真吾トレーナーも「（中谷が）どう出てくるのか、どうなるのかっていうのも全部踏まえてやってきた。あとはイメージを研ぎ澄ましていけば、最高なコンディションで挑めると思います」とうなずく。

東京ドームはマイク・タイソンが敗れるなど“魔物が住む”ともいわれるが、対応は「全くない」と断言。２４年５月のネリ戦で経験済みで、ダウンも喫したが「一度ドームを経験しているというのは自分の中ですごくいい経験だと思う。それも糧にはいかせると思います」とプラス材料にとらえていた。