ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】東海道新幹線 東京−静岡間 上下線で運転見合わせ 青森県… 【速報】東海道新幹線 東京−静岡間 上下線で運転見合わせ 青森県で最大震度5強の強い地震 【速報】東海道新幹線 東京−静岡間 上下線で運転見合わせ 青森県で最大震度5強の強い地震 2026年4月20日 17時9分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東海によりますと、東海道新幹線は東北地方の地震の影響で、東京と静岡の間の上下線で、運転を見合わせています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 思いやり, リハビリ, 老人ホーム, 老後, 配線, 法要, 神事, 神奈川, 金属加工, 商店街