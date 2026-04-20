20日午後4時53分頃、東北地方で震度5強を観測する強い地震があり、津波警報と津波注意報が発令されています。

各港の詳しい到達予想です。

津波警報が出ている岩手県は、各港で3メートルの津波が予想されます。

岩手県の最も早い場所では津波がすぐ来ます。

第1波到達予想時刻、宮古、釜石は午後5時10分。

大船渡と、久慈港は、午後5時20分。

津波警報が出ている北海道太平洋沿岸中部は、各港で3メートルの津波が予想されます。

第1波到達予想時刻は、北海道太平洋沿岸中部の最も早い場所で午後5時30分。

浦河、えりも庶野は、午後5時30分。

十勝港は、午後5時40分。

今すぐ逃げてください。命を守るため、ただちに高い所へ逃げてください。

津波注意報が出ている青森県太平洋沿岸は、各港で1メートルの津波が予想されます。

第1波到達予想時刻は、青森県太平洋沿岸の最も早い場所で午後5時20分。

小川原港は、午後5時20分。

八戸港は、午後5時30分。

むつ関根浜は、午後5時40分。

津波注意報が出ている宮城県は、各港で1メートルの津波が予想されます。

第1波到達予想時刻は、宮城県の最も早い場所で午後5時20分。

石巻は、午後5時40分。

石巻港は、午後6時00分。

仙台港は、午後6時10分。

津波の高さは、予想の2倍以上になることもあります。

今すぐ、逃げてください。まず自分の命を守りましょう。率先して逃げてください。周りの人にも津波・避難を告げながら逃げてください。まずは、自分自身が逃げることを最優先してください。命を守るため、ただちに高いところに逃げてください。

高台がない場合、ビルの上か、海岸から遠く離れた所へ逃げてください。できれば5階以上の鉄筋コンクリートの建物に逃げてください。

どうしても車を使わないと逃げられない人以外は、今すぐ歩くか走って逃げ始めてください。大渋滞が起きて逃げ切れなくなります。立ち止まったり、引き返したりは、絶対にしないでください。

東日本大震災では、大津波が人と街を飲み込みました。津波は川や斜面を駆け上がり、内陸まで達します。津波は、地形などにより、予想高さよりはるかに高いところまで押し寄せます。たとえ数十センチの水でも、ものすごい力です。足をとられ、命を落とします。

津波が見えてからでは手遅れです。ただちに逃げてください。決して諦めないでください。悲しむ人がいます。逃げてください。「必ず“引き波”がある」とは限りません。油断せずに今すぐ逃げてください。

津波は1回だけではなく、何回も襲ってきます。津波が最も高くなるまで数時間かかることもあります。第1波の到達予想時刻を過ぎても、引き続き警戒してください。決して海岸や川の様子を見に行かないでください。

津波に関する警報が解除されるまで、決して安全な場所から離れないでください。