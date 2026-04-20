アメリカとイランの停戦期限が21日に迫るなか、トランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議を21日にもパキスタンで行うと明らかにしました。

アメリカ トランプ大統領（19日 SNS）

「私の代表団が交渉のため、あすの夕方、イスラマバードに到着する予定だ」

トランプ大統領はイランとの2回目の協議に向け、アメリカの代表団が20日にパキスタンのイスラマバードに到着すると明らかにしました。

ホワイトハウス関係者はJNNに対し、前回と同じくバンス副大統領とウィットコフ中東担当特使、トランプ氏の娘婿のクシュナー氏が協議に参加するとしています。

アメリカ トランプ大統領（19日 SNS）

「我々は公正で合理的な取り引きを提示している。もし（イラン側が）受け入れない場合は、イラン国内のすべての発電所と橋を破壊するつもりだ！もう『いい人』でいるのは終わりだ！」

トランプ氏はFOXニュースの電話インタビューに、協議は21日以降に行われるとし、「イランにとっては最後のチャンスだ」と話したということです。

一方、イランですが、国営メディアは協議への参加を拒否したと報道。アメリカの過剰な要求や非現実的な期待に加え、度重なる立場の変更があったことなどが理由だとしています。

ただ、CNNテレビは、情報筋の話として“イラン側の代表団は21日にパキスタンに到着する”と伝えています。

協議の行方が懸念される中、アメリカがイランの港を出入りする船舶を対象に行っている海上封鎖について、イランのペゼシュキアン大統領は、パキスタンのシャリフ首相と電話会談を行い、「停戦違反だ」と強く批判したということです。

無線

「機関室から出なさい。我々はあなた達を無力化する攻撃の準備ができている」

21日の停戦期限を前にアメリカがイランの貨物船を拿捕する事態も発生しており、先行きが見通せない状況が続いています。