気象庁は、20日午後6時42分に津波観測に関する情報を発表しました。

津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることがあります。場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。今後、津波の高さは更に高くなることも考えられます。

■津波の観測時刻と最大高さ

20日午後6時49分までに観測された津波の観測時刻と最大高さは次の通りです。

■北海道太平洋沿岸中部＜津波警報:3m＞

・浦河

第1波:第1波識別不能

観測最大:20日午後6時31分 0.4m

・えりも町庶野

第1波:第1波識別不能

観測最大:20日午後6時8分 0.2m

■北海道太平洋沿岸西部＜津波注意報:1m＞

・白老港

第1波:第1波識別不能

観測最大:20日午後6時35分 0.2m

・渡島森港

第1波:20日午後6時16分 押し波

観測最大:20日午後6時39分 0.1m【更新】

■青森県太平洋沿岸＜津波警報:3m＞

・むつ市関根浜

第1波:20日午後5時49分 押し波

観測最大: 観測中

・むつ小川原港

第1波:20日午後5時33分 押し波

観測最大:20日午後6時35分 0.2m

・八戸港

第1波:20日午後5時37分 押し波

観測最大:20日午後6時39分 0.4m

■岩手県＜津波警報:3m＞

・宮古

第1波:20日午後5時10分 押し波

観測最大:20日午後5時22分 0.4m

・大船渡

第1波:20日午後5時21分 押し波

観測最大: 観測中

・釜石

第1波:20日午後5時19分 押し波

観測最大: 観測中

・久慈港

第1波:20日午後5時26分 押し波

観測最大:20日午後5時34分 0.8m

■宮城県＜津波注意報:1m＞

・石巻市鮎川

第1波:20日午後5時38分 押し波

観測最大:20日午後6時2分 0.2m

・仙台港

第1波:20日午後6時16分 押し波

観測最大:20日午後6時45分 0.3m【更新】

■福島県＜津波注意報:1m＞

・相馬

第1波:20日午後6時12分 押し波

観測最大:20日午後6時37分 0.3m【更新】

■各地の津波到達予想時刻と満潮時刻

気象庁は、20日午後5時08分に各地の津波到達予想時刻と満潮時刻を発表しています。



津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので一層厳重な警戒が必要です。



各地の津波到達予想時刻と満潮時刻は次の通りです。



■北海道太平洋沿岸中部＜津波警報：3m＞

・浦河

到達予想：20日午後5時30分

満潮時刻：20日午後6時17分

・十勝港

到達予想：20日午後5時40分

満潮時刻：20日午後6時12分

・えりも町庶野

到達予想：20日午後5時30分

満潮時刻：20日午後5時58分



■青森県太平洋沿岸＜津波警報：3m＞

・むつ市関根浜

到達予想：20日午後5時40分

満潮時刻：20日午後5時56分

・むつ小川原港

到達予想：20日午後5時20分

満潮時刻：20日午後6時10分

・八戸港

到達予想：20日午後5時30分

満潮時刻：20日午後6時9分



■岩手県＜津波警報：3m＞

・宮古

到達予想：20日午後5時10分

満潮時刻：20日午後6時19分

・大船渡

到達予想：20日午後5時20分

満潮時刻：20日午後6時23分

・釜石

到達予想：20日午後5時10分

満潮時刻：20日午後6時23分

・久慈港

到達予想：20日午後5時20分

満潮時刻：20日午後6時12分



■北海道太平洋沿岸東部＜津波注意報：1m＞

・釧路

到達予想：20日午後5時40分

満潮時刻：20日午後6時7分

・根室市花咲

到達予想：20日午後5時50分

満潮時刻：20日午後6時11分

・根室港

到達予想：20日午後6時10分

満潮時刻：20日午後5時47分

・浜中町霧多布港

到達予想：20日午後5時40分

満潮時刻：20日午後6時3分



■北海道太平洋沿岸西部＜津波注意報：1m＞

・函館

到達予想：20日午後6時0分

満潮時刻：20日午後5時56分

・苫小牧西港

到達予想：20日午後5時50分

満潮時刻：20日午後6時20分

・福島町吉岡

到達予想：20日午後6時10分

満潮時刻：20日午後6時55分

・苫小牧東港

到達予想：20日午後5時50分

満潮時刻：20日午後6時20分

・白老港

到達予想：20日午後5時40分

満潮時刻：20日午後6時21分

・渡島森港

到達予想：20日午後6時0分

満潮時刻：20日午後7時29分

・室蘭港

到達予想：20日午後6時0分

満潮時刻：20日午後7時24分



■青森県日本海沿岸＜津波注意報：1m＞

・深浦

到達予想：20日午後6時30分【追加】

満潮時刻：20日午後3時34分

・竜飛

到達予想：20日午後6時0分【追加】

満潮時刻：20日午後5時59分



■宮城県＜津波注意報：1m＞

・石巻市鮎川

到達予想：20日午後5時40分

満潮時刻：20日午後6時31分

・仙台港

到達予想：20日午後6時10分

満潮時刻：20日午後6時31分

・石巻港

到達予想：20日午後6時0分

満潮時刻：20日午後6時29分



■福島県＜津波注意報：1m＞

・いわき市小名浜

到達予想：20日午後6時0分

満潮時刻：20日午後6時48分

・相馬

到達予想：20日午後6時10分

満潮時刻：20日午後6時39分