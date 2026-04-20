BABYMONSTER最新ミニアルバム『춤（CHOOM）』トラックリスト＆クレジット公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMONSTERが、3rdミニアルバム『CHOOM』のトラックリストとクレジットを公開した。

■ヒップホップ、ダンス、R＆Bなど、多彩なナンバーを収録

3rdミニアルバム『CHOOM』には、冒頭のトラック「MOON」をはじめ、タイトル曲「CHOOM」「I LIKE IT」「LOCKED IN」の計4曲を収録。

これまでBABYMONSTERと輝かしい音楽的シナジーを誇ってきたYGエンターテインメントのプロデューサー陣が、再び意気投合。さらに、1stフルアルバム『DRIP』や2ndミニアルバム『WE GO UP』で息を合わせた海外の有力作曲家陣まで支援に回っていることから、どのような作品が生まれるのか注目が集まっている。

YG側は「ヒップホップ、ダンス、R＆Bなど、BABYMONSTERの幅広いスペクトラムと限界のない音楽的実力を確認できるアルバム」とし、「特に『CHOOM』はタイトル曲にふさわしいダイナミックなビートと、さらに強烈になったパフォーマンスが用意されているので、期待していただいて構わない」と語った。

公開されたポスターは、ノイズ混じりのレッドトーンの背景と太字のタイポグラフィで、並外れた雰囲気を醸し出す。特に、前回のモーションティザーに続き今回も登場した自動車が新アルバムのコンセプトとどのような関係を持つのか、興味がさらに高まった。

なお、BABYMONSTERは5月4日18時（日本国内は5月5日）に、3rdミニアルバム『CHOOM』をリリース。6月にはソウルを皮切りに、アジア、オセアニア、ヨーロッパ、北米、南米の計5大陸を網羅するワールドツアーをスタートさせる。

■リリース情報

2026.05.05 ON SALE

MINI ALBUM『CHOOM』

※韓国発売日：5月4日

■【画像】3rdミニアルバム『CHOOM』トラックリストポスター

■関連リンク

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/