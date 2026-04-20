3月の電力使用量は前年同期比3．5％増―中国

中国国家エネルギー局は4月20日、3月の中国全体の電力使用量などのデータを発表しました。

それによりますと、3月の中国全体の電力使用量は前年同期比3．5％増の8595億キロワット時でした。産業別では、第1次産業が前年同期比6．7％増の113億キロワット時で、第2次産業が同じく2．0％増の5708億キロワット時でした。そのうち、工業が前年同期比2．3％増の5661億キロワット時、ハイテク・設備製造業が同じく5．6％増の1054億キロワット時でした。第3次産業は前年同期比7．7％増の1601億キロワット時で、そのうち、充電交換サービス業が前年同期比51．3％増の130億キロワット時、インターネットデータサービス業が同じく40．1％の80億キロワット時でした。都市・農村住民の生活用電力使用量は前年同期比5．2％増の1172億キロワット時でした。

1月から3月までの中国全体の電力使用量は前年同期比5．2％増の累計2兆5141億キロワット時でした。産業別では、第1次産業が前年同期比7．1％増の336億キロワット時、第2次産業が同じく4．7％増の1兆5987億キロワット時、第3次産業が同じく8．1%増の4833億キロワット時でした。（提供/CGTN Japanese）