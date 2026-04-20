◇MLB パドレス2ー1エンゼルス(日本時間20日、エンゼル・スタジアム)

WBCアメリカ代表として活躍した、パドレスの守護神メーソン・ミラー投手が、11試合連続無失点で無傷の8セーブ目をあげました。

2-1と1点リードの9回から登板したミラー投手は、先頭打者に3球連続スライダーを投じ、ゴロアウト。続く代打のグリッソム選手には、140キロ台のスライダーと160キロを超えるストレートを投げ分け空振り三振。あっという間に2アウトを奪って、最後はローガン・オハピー選手に最速102.9マイル(約165.5キロ)のストレートを記録するなど、2者連続三振で試合を締めくくりました。

これでリーグトップの8セーブ目を記録したミラー投手は、今季奪三振率が驚異の『21.44』を記録。MLB公式によれば、昨季からレギュラーシーズン32回2/3を連続無失点とし、球団記録まで残り「1イニング」と迫りました。

またチームは2連勝で直近10試合で9勝1敗。西地区首位ドジャースまで0.5ゲーム差に迫っています。