超ときめき宣伝部、“生歌”への反響にびっくり 歌上達の経緯告白「パワーアップするしかなくなっていきました」
シングル「どりーむじゃんぼ！」で新体制をスタートしたアイドルグループ・超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）が、22日発売の雑誌『JUNON』6月号臨時増刊版（主婦と生活社）の表紙＆裏表紙を飾る。
【写真】フェミニンなかわいさ！超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）裏表紙
「結成当初と比べてライブ会場が広くなったけど、宣伝部員（ファンネーム）さんとの距離は変わっていません」と、宣伝部員へ“じゃんぼ”なLOVEを届ける5人。かわいいルックスの内側に熱い信念を持ち、“じゃんぼ”な夢に向かって突き進む5人が、グループのこと、プライベートのこと、メンバーの話などを語る。
小泉遥香は「より多くの人に知っていただけるようになってからは、“もっと歌声をパワーアップさせたい”“この曲でこういう表情をしたい”、さらにはライブもより一生懸命に考えるようになったりと、よりみんなの意識がパワーアップしたよね」とコメントすると、辻野かなみは「うん。気持ちと一緒に、いただける歌のレベルがどんどん難しくなっていて、パワーアップするしかなくなっていきました（笑）」と共感。坂井仁香は「10年前には、“歌がうまい”なんて言われる日がくるなんて思わなかったので、びっくりです！」と率直な思いを語った。
【写真】フェミニンなかわいさ！超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）裏表紙
「結成当初と比べてライブ会場が広くなったけど、宣伝部員（ファンネーム）さんとの距離は変わっていません」と、宣伝部員へ“じゃんぼ”なLOVEを届ける5人。かわいいルックスの内側に熱い信念を持ち、“じゃんぼ”な夢に向かって突き進む5人が、グループのこと、プライベートのこと、メンバーの話などを語る。