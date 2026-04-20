『新しいカギ』が『JUNON』に登場 霜降り明星、チョコレートプラネット、ハナコが制服姿で
フジテレビ系バラエティー番組『新しいカギ』の特集が、22日発売の雑誌『JUNON』6月号（主婦と生活社）に掲載される。
【独占密着写真たくさん】随時更新！FNS27時間テレビの様子
同番組では、霜降り明星、チョコレートプラネット、ハナコの7人が出演。学校を舞台にしたロケ企画を中心に、今、キッズ・ティーンを中心に圧倒的な支持を集めている。その国民的人気の秘密に迫るべく、制作現場に同誌が潜入した。
今回は「企画『学校かくれんぼ』『ティーチャーをさがせ！』『まさか私が土8の舞台に立つなんて』の制作現場密着」「チョコレートプラネット特写インタビュー」「チーフプロデューサー・矢崎裕明（※崎＝たつさき）さん＆総合演出・田中良樹さん対談」「アートコーディネーター・徳永法子さんインタビュー」「過去の名シーン＆人気キャラ図鑑」が掲載される。
【独占密着写真たくさん】随時更新！FNS27時間テレビの様子
同番組では、霜降り明星、チョコレートプラネット、ハナコの7人が出演。学校を舞台にしたロケ企画を中心に、今、キッズ・ティーンを中心に圧倒的な支持を集めている。その国民的人気の秘密に迫るべく、制作現場に同誌が潜入した。
今回は「企画『学校かくれんぼ』『ティーチャーをさがせ！』『まさか私が土8の舞台に立つなんて』の制作現場密着」「チョコレートプラネット特写インタビュー」「チーフプロデューサー・矢崎裕明（※崎＝たつさき）さん＆総合演出・田中良樹さん対談」「アートコーディネーター・徳永法子さんインタビュー」「過去の名シーン＆人気キャラ図鑑」が掲載される。