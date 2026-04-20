『風、薫る』直美、吉江の元を訪れて… 第17回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第17回（21日）の場面カットが公開されている。
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
前回は、直美（上坂樹里）が捨松（多部未華子）たちと炊き出しに向かうと、偶然、同じ場所で吉江（原田泰造）とりん（見上愛）も炊き出しに来ていた。そんな中、炊き出しを食べた一人の男の子が突然体調を崩す。感染病感染症を疑い誰も助けようとしない中、りんと直美はとっさに子どもに駆け寄る。その二人の姿を見た捨松は、ある提案をするため自宅に呼び寄せる。
今回は、りん（見上愛）は美津（水野美紀）に、捨松（多部未華子）からトレインドナースにならないかと勧誘されたことを話す。しかし、美津は看護の仕事に理解がなく、大反対される。そんな中、環（宮島るか）が高熱を出し、りんは、ただ見守ることしか出来ない自分にもどかしさを感じていた。一方の直美（上坂樹里）は、吉江（原田泰造）の元を訪れていた。
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
前回は、直美（上坂樹里）が捨松（多部未華子）たちと炊き出しに向かうと、偶然、同じ場所で吉江（原田泰造）とりん（見上愛）も炊き出しに来ていた。そんな中、炊き出しを食べた一人の男の子が突然体調を崩す。感染病感染症を疑い誰も助けようとしない中、りんと直美はとっさに子どもに駆け寄る。その二人の姿を見た捨松は、ある提案をするため自宅に呼び寄せる。
今回は、りん（見上愛）は美津（水野美紀）に、捨松（多部未華子）からトレインドナースにならないかと勧誘されたことを話す。しかし、美津は看護の仕事に理解がなく、大反対される。そんな中、環（宮島るか）が高熱を出し、りんは、ただ見守ることしか出来ない自分にもどかしさを感じていた。一方の直美（上坂樹里）は、吉江（原田泰造）の元を訪れていた。