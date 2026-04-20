ＤｅＮＡ・深沢鳳介投手（２２）が、２１日の阪神戦（横浜スタジアム）に先発することが２０日、発表された。

前回登板の７日の中日戦（横浜スタジアム）がプロ初登板。同日に先発予定だったデュプランティエのインフルエンザ感染により、代替指名選手として急きょマウンドに上がったが、４回１失点で救援陣につないだ。

それ以来の１軍登板となる深沢は「前回、１回投げているというのもあるので、自分との勝負っていうよりは、ちゃんとバッターに気持ちを向けられるかなと思います」と冷静に立ち向かうつもりだ。

相手は昨季の王者・阪神。打率、本塁打、打点とリーグのツートップを占める佐藤輝、森下らが立ち並ぶが「強力打線というのはあるんですけど、抑えたら自分の株じゃないですけど、評価も上がると思いますし、絶対抑えてやるという気持ちでいます」と臆せず挑む。「ホームランだけは、っていうぐらいの気持ちで割り切って、自分の持ち味でもある強気のピッチングはしっかりできたらと思います」と話した。

深沢は１６日に登録抹消されているが、感染症特例の代替指名選手としての運用のため、１０日間を経ずに再登録できる。