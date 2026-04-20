午後4時53分ころ、東北地方で震度5強を観測する強い地震がありました。

各地の震度は、震度5強が、青森三八上北。

震度5弱が、岩手沿岸北部、岩手内陸北部、岩手内陸南部、宮城北部。

震度4が、秋田沿岸北部、秋田内陸北部、宮城南部などとなっています。

この地震で津波警報が出ています。

津波警報が出ている岩手県は、各港で3メートルの津波が予想されます。

岩手県の最も早い場所では津波がすぐ来ます。

第1波到達予想時刻、宮古、釜石は午後5時10分。

大船渡、久慈港は、午後5時20分。

津波警報が出ている北海道太平洋沿岸中部は、各港で3メートルの津波が予想されます。

第1波到達予想時刻は、北海道太平洋沿岸中部の最も早い場所で午後5時30分。

浦河、えりも庶野は、午後5時30分。

十勝港は、午後5時40分。

今すぐ逃げてください。命を守るため、ただちに高い所へ逃げてください。

津波注意報が出ている青森県太平洋沿岸は、各港で1メートルの津波が予想されます。

第1波到達予想時刻は、青森県太平洋沿岸の最も早い場所で午後5時20分。

小川原港は、午後5時20分。

八戸港は、午後5時30分。

むつ関根浜は、午後5時40分。

津波注意報が出ている宮城県は、各港で1メートルの津波が予想されます。

第1波到達予想時刻は、宮城県の最も早い場所で午後5時20分。

石巻は、午後5時40分。

石巻港は、午後6時00分。

仙台港は、午後6時10分。

津波の高さは、予想の2倍以上になることもあります。今すぐ、逃げてください。

まず自分の命を守りましょう。率先して逃げてください。周りの人にも津波・避難を告げながら逃げてください。まずは、自分自身が逃げることを最優先してください。