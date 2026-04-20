【速報】北海道と岩手県沿岸に津波警報 津波の最大高さ3メートル予想 青森で震度5強の地震
午後4時53分ころ、東北地方で震度5強を観測する強い地震がありました。
各地の震度は、震度5強が、青森三八上北。
震度5弱が、岩手沿岸北部、岩手内陸北部、岩手内陸南部、宮城北部。
震度4が、秋田沿岸北部、秋田内陸北部、宮城南部などとなっています。
この地震で津波警報が出ています。
津波警報が出ている岩手県は、各港で3メートルの津波が予想されます。
岩手県の最も早い場所では津波がすぐ来ます。
第1波到達予想時刻、宮古、釜石は午後5時10分。
大船渡、久慈港は、午後5時20分。
津波警報が出ている北海道太平洋沿岸中部は、各港で3メートルの津波が予想されます。
第1波到達予想時刻は、北海道太平洋沿岸中部の最も早い場所で午後5時30分。
浦河、えりも庶野は、午後5時30分。
十勝港は、午後5時40分。
今すぐ逃げてください。命を守るため、ただちに高い所へ逃げてください。
津波注意報が出ている青森県太平洋沿岸は、各港で1メートルの津波が予想されます。
第1波到達予想時刻は、青森県太平洋沿岸の最も早い場所で午後5時20分。
小川原港は、午後5時20分。
八戸港は、午後5時30分。
むつ関根浜は、午後5時40分。
津波注意報が出ている宮城県は、各港で1メートルの津波が予想されます。
第1波到達予想時刻は、宮城県の最も早い場所で午後5時20分。
石巻は、午後5時40分。
石巻港は、午後6時00分。
仙台港は、午後6時10分。
津波の高さは、予想の2倍以上になることもあります。今すぐ、逃げてください。
まず自分の命を守りましょう。率先して逃げてください。周りの人にも津波・避難を告げながら逃げてください。まずは、自分自身が逃げることを最優先してください。