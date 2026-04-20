M!LK「JUNON」登場でヒット曲の誕生秘話語る メンバーが“爆裂愛しているもの”とは
【モデルプレス＝2026/04/20】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、4月22日発売の雑誌「JUNON」（主婦と生活社）6月号通常版に登場。ヒット曲の誕生秘話を語った。
【写真】M!LKメンバー、舞台上で号泣
音楽番組で見せる熱いパフォーマンスとバラエティで見せるわちゃわちゃ感のギャップに、誰もが心を奪われっぱなし。 ますます進化が止まらないM!LKが自分たちの「現在地」とヒット曲『好きすぎて滅！』＆『爆裂愛してる』の誕生秘話を語った。さらに多忙な日々のなかで見つけた喜びなど、5人の愛おしい素顔がたっぷり掲載されている。（modelpress編集部）
― みなさんが最近“爆裂愛しているもの”を教えてください。
佐野勇斗：僕は部屋の充実。
山中柔太朗：具体的には？最近、何か買ったとか？
佐野：カラオケを導入しようかと。
曽野舜太：え、お家にカラオケ？
塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）：お店で売ってるやつ？
佐野：カラオケマイクは3本持ってる（笑）。それじゃなくて、本気の機器を入れたいなと思っていて。
吉田仁人：防音はどうするの？
佐野：DIYでやるつもり。あと、ベランダに人工芝を敷いて、そこに椅子を出して台本を読んだりしたいなあって思ってる。
塩崎：そこまで充実させたら、ますます家から出なくなりそうだね。僕はジェラートかな。これはけっこうガチだから！
曽野：別に疑ってないよ。
塩崎：最近、ジェラート市場が熱いらしいんだよね。
吉田：聞いたことない（笑）。
曽野：だいちゃんが言うと、嘘っぽく聞こえるのは何でだろう（笑）。
塩崎：いや、本当だよ（笑）。今、ジェラート専門店がいろんなところで開店してるって。
山中：おすすめは？
塩崎：やっぱりシンプルにミルクがおいしい。近所のジェラート屋さんにめっちゃ通ってるよ。もうジェラートを爆裂愛してる！！
山中：僕は満を持してシール帳。最初は全然乗り気じゃなかったんだけど、勇ちゃんから「ドラマの現場で流行ってる」って聞いて、なんとなく自分もやり始めたら、意外と楽しくて（笑）。ボンボンドロップシールもかわいいけど、芸人さんからステッカーをいただいたときに、どこに貼ろうって悩んだの。でもシール帳があれば、コレクションとして集められるからいいんだよね。
佐野：俺とも交換したよね。
山中：僕はYJげーみんぐ。のステッカーを取られました。
佐野：取られたんじゃないよ。僕があげたほうが絶対いいやつ。
山中：うん、めっちゃいいシールを3つもらった。僕は不要なシールをあげました（笑）。
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◆M!LK、ヒット曲の誕生秘話語る
音楽番組で見せる熱いパフォーマンスとバラエティで見せるわちゃわちゃ感のギャップに、誰もが心を奪われっぱなし。 ますます進化が止まらないM!LKが自分たちの「現在地」とヒット曲『好きすぎて滅！』＆『爆裂愛してる』の誕生秘話を語った。さらに多忙な日々のなかで見つけた喜びなど、5人の愛おしい素顔がたっぷり掲載されている。（modelpress編集部）
◆M!LKインタビュー（※一部抜粋）
― みなさんが最近“爆裂愛しているもの”を教えてください。
佐野勇斗：僕は部屋の充実。
山中柔太朗：具体的には？最近、何か買ったとか？
佐野：カラオケを導入しようかと。
曽野舜太：え、お家にカラオケ？
塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）：お店で売ってるやつ？
佐野：カラオケマイクは3本持ってる（笑）。それじゃなくて、本気の機器を入れたいなと思っていて。
吉田仁人：防音はどうするの？
佐野：DIYでやるつもり。あと、ベランダに人工芝を敷いて、そこに椅子を出して台本を読んだりしたいなあって思ってる。
塩崎：そこまで充実させたら、ますます家から出なくなりそうだね。僕はジェラートかな。これはけっこうガチだから！
曽野：別に疑ってないよ。
塩崎：最近、ジェラート市場が熱いらしいんだよね。
吉田：聞いたことない（笑）。
曽野：だいちゃんが言うと、嘘っぽく聞こえるのは何でだろう（笑）。
塩崎：いや、本当だよ（笑）。今、ジェラート専門店がいろんなところで開店してるって。
山中：おすすめは？
塩崎：やっぱりシンプルにミルクがおいしい。近所のジェラート屋さんにめっちゃ通ってるよ。もうジェラートを爆裂愛してる！！
山中：僕は満を持してシール帳。最初は全然乗り気じゃなかったんだけど、勇ちゃんから「ドラマの現場で流行ってる」って聞いて、なんとなく自分もやり始めたら、意外と楽しくて（笑）。ボンボンドロップシールもかわいいけど、芸人さんからステッカーをいただいたときに、どこに貼ろうって悩んだの。でもシール帳があれば、コレクションとして集められるからいいんだよね。
佐野：俺とも交換したよね。
山中：僕はYJげーみんぐ。のステッカーを取られました。
佐野：取られたんじゃないよ。僕があげたほうが絶対いいやつ。
山中：うん、めっちゃいいシールを3つもらった。僕は不要なシールをあげました（笑）。
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