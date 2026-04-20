M!LK（画像提供：主婦と生活社）

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【モデルプレス＝2026/04/20】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、4月22日発売の雑誌「JUNON」（主婦と生活社）6月号通常版に登場。ヒット曲の誕生秘話を語った。

【写真】M!LKメンバー、舞台上で号泣

◆M!LK、ヒット曲の誕生秘話語る


音楽番組で見せる熱いパフォーマンスとバラエティで見せるわちゃわちゃ感のギャップに、誰もが心を奪われっぱなし。 ますます進化が止まらないM!LKが自分たちの「現在地」とヒット曲『好きすぎて滅！』＆『爆裂愛してる』の誕生秘話を語った。さらに多忙な日々のなかで見つけた喜びなど、5人の愛おしい素顔がたっぷり掲載されている。（modelpress編集部）

◆M!LKインタビュー（※一部抜粋）


― みなさんが最近“爆裂愛しているもの”を教えてください。

佐野勇斗：僕は部屋の充実。

山中柔太朗：具体的には？最近、何か買ったとか？

佐野：カラオケを導入しようかと。

曽野舜太：え、お家にカラオケ？

塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）：お店で売ってるやつ？

佐野：カラオケマイクは3本持ってる（笑）。それじゃなくて、本気の機器を入れたいなと思っていて。

吉田仁人：防音はどうするの？

佐野：DIYでやるつもり。あと、ベランダに人工芝を敷いて、そこに椅子を出して台本を読んだりしたいなあって思ってる。

塩崎：そこまで充実させたら、ますます家から出なくなりそうだね。僕はジェラートかな。これはけっこうガチだから！

曽野：別に疑ってないよ。

塩崎：最近、ジェラート市場が熱いらしいんだよね。

吉田：聞いたことない（笑）。

曽野：だいちゃんが言うと、嘘っぽく聞こえるのは何でだろう（笑）。

塩崎：いや、本当だよ（笑）。今、ジェラート専門店がいろんなところで開店してるって。

山中：おすすめは？

塩崎：やっぱりシンプルにミルクがおいしい。近所のジェラート屋さんにめっちゃ通ってるよ。もうジェラートを爆裂愛してる！！

山中：僕は満を持してシール帳。最初は全然乗り気じゃなかったんだけど、勇ちゃんから「ドラマの現場で流行ってる」って聞いて、なんとなく自分もやり始めたら、意外と楽しくて（笑）。ボンボンドロップシールもかわいいけど、芸人さんからステッカーをいただいたときに、どこに貼ろうって悩んだの。でもシール帳があれば、コレクションとして集められるからいいんだよね。

佐野：俺とも交換したよね。

山中：僕はYJげーみんぐ。のステッカーを取られました。

佐野：取られたんじゃないよ。僕があげたほうが絶対いいやつ。

山中：うん、めっちゃいいシールを3つもらった。僕は不要なシールをあげました（笑）。

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