庄司浩平、中華鍋で本格炒飯作り 動画で学んだノウハウを駆使し挑む
【モデルプレス＝2026/04/20】俳優の庄司浩平が、4月22日発売の雑誌「JUNON」（主婦と生活社）6月号通常版に登場。推しがやってみたかったことや、まさかの難題にチャレンジする姿をたっぷり届ける「元気をチャージ！春の推しチャレ◆（※◆は正しくはハート）」特集が掲載される。
【写真】BLで話題の26歳俳優、ファーベストからのぞく驚きの肉体美
本特集に登場する、上級食育アドバイザーの資格を持つ俳優の庄司がチャレンジするのは、中華鍋を振って本格的な炒飯を作ること。動画で学んだノウハウを駆使して料理を楽しむ庄司の姿からは、世界中の中華料理人へのリスペクトと料理への愛情が伝わってくる。撮影時に「JUNON」からプレゼントした中華鍋で、これからどんな料理が生まれていくのかも見どころとなっている。
（以下、インタビューより抜粋）
「中華鍋で炒飯を作りたい」って言ったのは、ずっと憧れがあったからなんです。かっぱ橋や家電量販店で中華鍋を見ることはあったけど、家に迎えることを考えるとハードルが高いかなって感じていて。でも毎日中華料理の動画を観ていたし、「挑戦したいことは？」って聞かれたとき「中華鍋を振りたい！」って即答してました。僕のなかのリトル大谷が、「憧れるのはやめましょう」って言った気がして（笑）。これまでも炒飯はフライパンで作ってました。鍋の中で卵を目玉焼きにして白身の水分を飛ばす作り方でやると、白身が香ばしくなってお米もパラパラになるんです。やったことがない人は1度やってみてほしい。もちろん僕もYouTubeで学びました（笑）。僕が料理を始めたきっかけは、実家にいたころからなんですけど、母が買ってきた野菜などの食材にプラスして自分が買ってきたお肉でメニューを考えるのが楽しくて。ビーフシチューにしても一工夫でおいしさが変わるのを知り、小さな手間で幸福度が跳ね上がることに気づいて、さらに料理をするようになりました。
なお、6月号は、通常版と臨時増刊版の2パターンで刊行。臨時増刊版の表紙は超ときめき◆宣伝部（※◆は正しくはハート）が務める。そのほか、M!LK、草磲剛、霜降り明星、チョコレートプラネット、ハナコが登場する。（modelpress編集部）
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◆庄司浩平、本格的な炒飯作りに挑戦
本特集に登場する、上級食育アドバイザーの資格を持つ俳優の庄司がチャレンジするのは、中華鍋を振って本格的な炒飯を作ること。動画で学んだノウハウを駆使して料理を楽しむ庄司の姿からは、世界中の中華料理人へのリスペクトと料理への愛情が伝わってくる。撮影時に「JUNON」からプレゼントした中華鍋で、これからどんな料理が生まれていくのかも見どころとなっている。
「中華鍋で炒飯を作りたい」って言ったのは、ずっと憧れがあったからなんです。かっぱ橋や家電量販店で中華鍋を見ることはあったけど、家に迎えることを考えるとハードルが高いかなって感じていて。でも毎日中華料理の動画を観ていたし、「挑戦したいことは？」って聞かれたとき「中華鍋を振りたい！」って即答してました。僕のなかのリトル大谷が、「憧れるのはやめましょう」って言った気がして（笑）。これまでも炒飯はフライパンで作ってました。鍋の中で卵を目玉焼きにして白身の水分を飛ばす作り方でやると、白身が香ばしくなってお米もパラパラになるんです。やったことがない人は1度やってみてほしい。もちろん僕もYouTubeで学びました（笑）。僕が料理を始めたきっかけは、実家にいたころからなんですけど、母が買ってきた野菜などの食材にプラスして自分が買ってきたお肉でメニューを考えるのが楽しくて。ビーフシチューにしても一工夫でおいしさが変わるのを知り、小さな手間で幸福度が跳ね上がることに気づいて、さらに料理をするようになりました。
◆臨時増刊版表紙は超ときめき宣伝部
なお、6月号は、通常版と臨時増刊版の2パターンで刊行。臨時増刊版の表紙は超ときめき◆宣伝部（※◆は正しくはハート）が務める。そのほか、M!LK、草磲剛、霜降り明星、チョコレートプラネット、ハナコが登場する。（modelpress編集部）
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