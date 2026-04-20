日向坂46清水理央、オフショル×ショーパン「ひな誕祭」衣装で美脚スラリ「天使」「スタイル抜群で憧れる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/20】日向坂46の清水理央が4月19日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿のオフショットを公開した。
【写真】21歳日向坂「スタイル抜群で憧れる」ライブコーデ
清水は「7回目！」というコメントと「＃7回目のひな誕祭」というハッシュタグを添え、4月4日・5日に神奈川・横浜スタジアムにて開催された「7回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜」のオフショットやメンバーとの動画などを投稿。白いオフショルダートップスにデニムのショートパンツ姿でピースをする笑顔の舞台裏ショットを公開し、スラリとした真っ直ぐな美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「天使」「楽しそうでほっこり」「スタイル抜群で憧れる」「ポーズ可愛すぎる」「美脚」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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◆清水理央、ショーパンから美脚スラリ
清水は「7回目！」というコメントと「＃7回目のひな誕祭」というハッシュタグを添え、4月4日・5日に神奈川・横浜スタジアムにて開催された「7回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜」のオフショットやメンバーとの動画などを投稿。白いオフショルダートップスにデニムのショートパンツ姿でピースをする笑顔の舞台裏ショットを公開し、スラリとした真っ直ぐな美しい脚を見せている。
◆清水理央の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「天使」「楽しそうでほっこり」「スタイル抜群で憧れる」「ポーズ可愛すぎる」「美脚」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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