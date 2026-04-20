専門家に聞く日本のアンチ・ドーピングの現状と課題

2月に開催されたミラノ・コルティナ五輪では、開幕前にバイアスロンのイタリア代表選手にドーピング規則違反があったものの、前回大会でフィギュアスケート女子のカミラ・ワリエワ（ロシア・オリンピック委員会）から禁止薬物が検出され、団体金メダルが剥奪される騒動に発展したような大きな問題は、今のところ報告されていない。

その一方で、近年複雑化するアンチ・ドーピング規程の対応に、各国の競技団体は追われており、競技別世界大会からは規則違反の報告が上がってくる。世界から「優等生」と見られている日本のスポーツ界は、こうした状況にどのように向き合っているのか。一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構で代表理事を務め、長年にわたってアンチ・ドーピングの最前線に立つ河野一郎氏に、日本の現状と課題について話を聞いた。（取材・文＝長島 恭子）

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1999年、蔓延するドーピング問題に対応するため、IOC（国際オリンピック委員会）が主導しWADA（世界アンチ・ドーピング機構）を設立すると、2003年には全世界、全競技の統一ルールとして『世界アンチ・ドーピング規程（WADC）』を発効。以降、6年ごとに改定されている。

WADCは、改定されるたびに複雑さが増している。スポーツドクターであり、現在は一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構の代表理事として国内外のドーピング対策に関わる河野一郎氏は、現状についてこう語る。

「ドーピング問題は当初、医学の領域が主でした。それが科学の領域、法律の問題と移り変わり、今はインターポール（国際刑事警察機構）と連携する捜査の時代に突入しています。それに伴い、世界アンチ・ドーピング規程も改定ごとに縛りが厳しくなり、複雑さが増しています」

河野氏曰く、「日本のアンチ・ドーピング活動は、世界的に見れば『優等生』と評価される」という。しかし、そんな日本も一時期、危機的な状況に追い込まれたことがある。

ロシアアンチ・ドーピング機構および陸上競技連盟による組織的なドーピングが発覚したのは2015年。これを受けてWADAは2018年4月、世界アンチ・ドーピング規程遵守に関する国際基準を厳格化。世界大会を開催する国を対象に、アンチ・ドーピング規程の運用監査をスタートした。当時、2019年のラグビーワールドカップ、2020東京大会の開催が決定していた日本も対象だったが、WADAから深刻な問題を指摘された。

「実は日本は他国とは異なる、特有の課題を抱えています。その主たるは財源の問題。多くの国がドーピング検査を中心としたアンチ・ドーピング活動を国費で支えているのに対し、日本は民間資金であるスポーツ振興くじ（toto）の助成金で実施されています。日本は東京2020大会に向けて法整備を進めていましたが、問題になったのはドーピング検査を各競技団体が個別に助成金を申請し、行っていた点です。『競技団体が申請しなければ検査が行われないリスクがあり、JADA（日本アンチ・ドーピング機構）の独立性に問題があり、アンチ・ドーピング規程の基準を満たさない』とWADAより改善勧告されました」

日本人アスリートが陥りがちな「性善説」の罠

現状のままではラグビーワールドカップも、東京2020大会も開催できないうえ、日本人選手団が資格停止処分を受ける恐れもある。そこで急きょ、国内のアンチ・ドーピング体制の整備に着手。スポーツ庁とも連携し、国を挙げて国際規程に基づくよう対応にあたったと、河野氏は振り返る。

「この時、検査の財源について審議・決定する第三者機関として、J-Fairness（日本スポーツフェアネス推進機構）を設立し、JADAが競技団体の財政状況などに関わらず、ドーピング検査を実施できる仕組みを構築し、何とかWADAからOKをもらえました。その結果、ラグビーワールドカップや東京2020大会も無事、開催することができ、現在のロシアのように、日本選手団が出場できないという最悪の事態を免れた、というわけです」

しかし、多くの国がドーピング対策に国費を投じるなか、日本のアンチ・ドーピング活動は、依然toto助成金や民間企業の協力なしでは成立しない。日本はWADA公認のドーピング分析機関も、民間企業が運営。これは世界的に見て、極めて稀なケースだという。

「今は分析機関にも、高度な研究や論文発表などが求められるため、コストの負担が重くのしかかります。現在はスポーツ庁と連携したコンソーシアム形式で対応していますが、国費投入型の諸国に比べると危うさは否めません」

もう一つの懸念は、アスリートたちのドーピングに対するリテラシーの欠如だ。

日本のアスリートがドーピング検査でサプリメント等の摂取を起因とする陽性反応が出た場合、故意ではなく、意図せず摂取・使用したことが原因であることが、ほぼすべてと言っても過言ではない。「それを防げないのはアスリート側の自覚と勉強の不足」と河野氏は指摘する。

「そうなるのは日本の環境や文化も影響しています。まず日本は、選手自身があれこれ考えなくても周りがやってくれるという『お膳立て』が整いすぎています。特にマネージャーなどのサポート体制が充実しているプロチームはその傾向が強い。

そして日本の選手は性善説に基づいて行動しがちです。親族や近しい関係者、あるいは企業から薦められたり、差し入れられたものを『断るのは悪いから』『あの人はいい人だから』などと疑いなく口にしたり、使用したりする人が多い。また、テレビなどのメディアでアスリートが口にする商品を見ると、疑いもせず『いいもの』と認識してしまいます。

しかし、どんな競技レベルの選手であれ、若年層であれ、スポーツ選手である以上、サプリメントを摂取する場合には、きちんとした第三者機関による検査が行われている製品であっても絶対的な安全性は保証されないことを認識すること、そしてその上で成分や分析結果、製造工場等の情報を、自分自身で確認し、判断する習慣を身に着ける必要があります。今のままでは、一歩、海外に出れば足をすくわれかねません」

なかでも河野氏が問題視するのは、最新の情報を自ら入手するのが難しいアスリートや、中高生や大学生といった若年層だ。アスリートはアンチ・ドーピング規則違反から自分を守るために、規程を理解し、行動することが求められる。現在、未来あるアスリートに適切な教育と正しい知識をいかに届けていくかに課題感を抱く。

「最初に触れたとおり、アンチ・ドーピングに関するレギュレーションは複雑化しています。アスリートが自己責任において正確な情報を得るには、内容が多様で複雑すぎるし、調べる時間も足りない。多くのアスリートは調べ方も分からないと思います。アスリートの教育や競技大会での検査運営を行う国内の多くの競技団体でさえ、限られた人員で膨大な資料を読み、高度な法務や科学的知識を要する業務を遂行するのは困難です」

サプリメントに関する情報発信を通じて「リテラシーの向上を」

そこで2025年9月、日本スポーツフェアネス推進機構では、日本スポーツ政策推進機構と連携の上、アンチ・ドーピング政策推進プロジェクト『クリーンスポーツニッポン』をスタートさせた。現在、プロジェクトの一環としてサプリメントの情報サイト『クリーンスポーツニッポン・セレクト』と、アンチ・ドーピング規則違反の疑いなどが生じた際、アスリートを法的に支援する『クリーンスポーツニッポン・アスリートサポートデスク』を運用している。

『クリーンスポーツニッポン・セレクト』に掲載されているサプリメントは24製品（2026年3月現在）。掲載対象の製品は、10年以上にわたり、スポーツ統括団体や中央競技団体をサポートする企業の製品に限られている。WADCにおけるドーピング検査の時効は10年。検体は2大会前にさかのぼり再分析されるため、10年間という実績を重視する。

「このサイトにアクセスすれば、サプリメントの製造過程や成分、分析結果に関する情報が誰でも簡単に手に入ります。サイトには多くの人にとって身近なポカリスエットやアミノバイタルといった製品、ネイチャーメイドのようなビタミン剤などが掲載されています。例えばアンチ・ドーピングの意識が低い中高生らも、これを見れば『スポーツドリンクにも注意をする必要があるのか』と意識するようになる。そういった積み重ねにより、ドーピングから自分自身を守る、リテラシーの向上にもつながります」

また、このサイトに掲載されている製品はすべて、第三者認証を受けた製品であることに加え、製造販売する企業側からの情報提供の申し出を受け、さらに認証とはまた別の第三者で構成する審査委員会において厳格にチェックされたものに限られている。河野氏は最後に、日本のスポーツ界にもサプリメントが普及している現状を踏まえながら、サイトを運営する側から未来のあるアスリートたちにメッセージを送った。

「サイトには現在、大塚製薬や味の素といった企業の製品が掲載されていますが、企業自ら透明性の高い情報を開示し、社会的責任を果たす姿勢を示していることは高く評価されるべきです。

日本のトップアスリートの8〜9割以上が何らかのサプリメントを利用しているという調査結果もあります。また、最近では成長期の子どもを対象にしたプロテインも発売。今や若年層からサプリメントを使う時代です。これだけ日常的にサプリメントの使用が広がっている今、『アスリートの自己責任だから』という言葉だけで片づけることはできません。情報が届きにくい層を中心に、安心できる情報をどのように伝え、アスリートの判断をサポートしていけばよいのか。今後も課題感を持ち、取り組む必要があります」



（長島 恭子 / Kyoko Nagashima）



長島 恭子

編集・ライター。サッカー専門誌を経てフリーランスに。人物インタビュー、ヘルスケア、ダイエット、トレーニングの分野を軸に、雑誌、書籍等で編集・執筆を行う。担当書籍に『すごい股関節』『世界一伸びるストレッチ』（中野ジェームズ修一著）など。