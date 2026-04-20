平成女子集合！「SWIMMER×サンキューマート」 レトロファンシーがテーマの全20アイテム登場
キャラクターグッズなどを展開する「サンキューマート」が、平成レトロの雑貨ブランド「SWIMMER（スイマー）」とコラボレーションした新作アイテムを、5月上旬から全国のサンキューマート店舗で順次発売する。公式オンラインショップでは4月15日（水）から先行予約を受け付けている。
今回は“レトロファンシー”をテーマに、赤を基調としたスイーツやリボンのモチーフを取り入れ、平成を思わせるデザインの全20アイテムがラインアップしている。
赤いチェックにキャラクターたちがプリントされた「ヘアアイロンケース」や、日常で使える「フェイスタオル」、「歯ブラシセット」、フェイスデザインの「ふわふわ巾着」（429円）、ポコポコとした生地感が特徴的「ポップコーンポーチ」などが登場している。
サンキューマートとSWIMMERのコラボ雑貨は、5月上旬から全国のサンキューマート店舗で順次販売。公式オンラインショップでは4月15日（水）から先行予約を受け付けている。全品390円（税込429円）で、一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）となる。価格は税込み。