北海道・東北地方で震度5強の地震 津波到達予想時刻と満潮時刻
気象庁は２０日午後４時５３分ごろの地震による観測点ごとの津波到達予想時刻と満潮時刻を発表した。
岩手県（津波警報）
岩手県各地
岩手宮古（到達予想時刻：２０日午後５時１０分、満潮時刻：２０日午後６時１９分）
岩手釜石（到達予想時刻：２０日午後５時１０分、満潮時刻：２０日午後６時２３分）
岩手大船渡（到達予想時刻：２０日午後５時２０分、満潮時刻：２０日午後６時２３分）
岩手・久慈港（到達予想時刻：２０日午後５時２０分、満潮時刻：２０日午後６時１２分）
北海道太平洋中部（津波警報）
北海道太平洋中部各地
北海道・浦河（到達予想時刻：２０日午後５時３０分、満潮時刻：２０日午後６時１７分）
北海道・えりも町（到達予想時刻：２０日午後５時３０分、満潮時刻：２０日午後５時５８分）
北海道・十勝港（到達予想時刻：２０日午後５時４０分、満潮時刻：２０日午後６時１２分）
青森太平洋沿岸（津波注意報）
青森太平洋沿岸各地
青森・むつ小川原港（到達予想時刻：２０日午後５時２０分、満潮時刻：２０日午後６時１０分）
青森・八戸港（到達予想時刻：２０日午後５時３０分、満潮時刻：２０日午後６時９分）
青森・むつ市関根浜（到達予想時刻：２０日午後５時４０分、満潮時刻：２０日午後５時５６分）
北海道太平洋東部（津波注意報）
北海道太平洋東部各地
北海道・釧路（到達予想時刻：２０日午後５時４０分、満潮時刻：２０日午後６時７分）
北海道・浜中町霧多布港（到達予想時刻：２０日午後５時４０分、満潮時刻：２０日午後６時３分）
北海道・根室花咲（到達予想時刻：２０日午後５時５０分、満潮時刻：２０日午後６時１１分）
北海道・根室港（到達予想時刻：２０日午後６時１０分、満潮時刻：２０日午後５時４７分）
北海道太平洋西部（津波注意報）
北海道太平洋西部各地
北海道・白老港（到達予想時刻：２０日午後５時４０分、満潮時刻：２０日午後６時２１分）
北海道・苫小牧西港（到達予想時刻：２０日午後５時５０分、満潮時刻：２０日午後６時２０分）
北海道・苫小牧東港（到達予想時刻：２０日午後５時５０分、満潮時刻：２０日午後６時２０分）
北海道・函館（到達予想時刻：２０日午後６時０分、満潮時刻：２０日午後５時５６分）
北海道・渡島森港（到達予想時刻：２０日午後６時０分、満潮時刻：２０日午後７時２９分）
北海道・室蘭港（到達予想時刻：２０日午後６時０分、満潮時刻：２０日午後７時２４分）
北海道・福島町吉岡（到達予想時刻：２０日午後６時１０分、満潮時刻：２０日午後６時５５分）
宮城県（津波注意報）
宮城県各地
宮城・石巻市鮎川（到達予想時刻：２０日午後５時４０分、満潮時刻：２０日午後６時３１分）
宮城・石巻港（到達予想時刻：２０日午後６時０分、満潮時刻：２０日午後６時２９分）
宮城・仙台港（到達予想時刻：２０日午後６時１０分、満潮時刻：２０日午後６時３１分）
福島県（津波注意報）
福島県各地
福島・いわき市小名浜港（到達予想時刻：２０日午後６時０分、満潮時刻：２０日午後６時４８分）
福島相馬（到達予想時刻：２０日午後６時１０分、満潮時刻：２０日午後６時３９分）
北海道日本海南部（津波予報（若干の海面変動））
青森日本海沿岸（津波予報（若干の海面変動））
陸奥湾（津波予報（若干の海面変動））
茨城県（津波予報（若干の海面変動））
千葉九十九里・外房（津波予報（若干の海面変動））伊豆諸島（津波予報（若干の海面変動））