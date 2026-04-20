◆米大リーグ ガーディアンズ８―４オリオールズ（１９日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）

米大リーグの試合後に、心温まる出来事があった。ガーディアンズのオースティン・ヘッジズ捕手（３３）がオリーオルズ戦に勝利後、グラウンドでユニホームを着たまま恋人にプロポーズしたと、ＭＬＢの公式インスタグラムなどが伝えた。

ＭＬＢ公式インスタグラムは、笑顔で片膝をつき、恋人に指輪を贈る様子を投稿。「ヘッジズは試合後、ユニホーム姿でプロポーズし、彼女は『イエス！』と返答した」とつづった。

ＡＰ通信によると、ヘッジズは「キャンプの初めから指輪は持っていたけど、いつプロポーズすればいいか、ずっと考えていた」とコメント。「試合に勝って、特別なものにしたかったんだ」と勝利後に“決行”した理由を告白した。多くのチームメートがその様子を目撃したが、２人を気遣い、離れた場所で見守っていたという。

ヘッジズはパドレスやレンジャーズでもプレーし、２０１７年には１２０試合で打率２割１分７厘、１７本塁打。２３年オフにガーディアンズに復帰し、今季はここまで９試合で打率２割５分をマークしている。この日は「８番・捕手」でスタメン出場。打撃では無安打だったが、５投手をリードして勝利に導いた。

異例の試合後プロポーズ成功をファンも祝福。コメント欄には「おめでとう」の言葉が並び、「なんてステキな方法！」「まさにワールドチャンピオンだ」「マン・オブ・ザ・イヤーだ」と驚きの声が上がっていた。