¥¹¥Î¥Ü¿¼ÅÄçýè½Áª¼ê¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¾Ð´é¡¡¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¡¢Ì¾¸Å²°»ÔË¬Ìä
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¿¼ÅÄçýè½Áª¼ê¡Ê19¡Ë¤¬20Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¿ùÌî¤ß¤É¤êÉû»ÔÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¡¢Âç²ñ¤Î·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¿¼ÅÄÁª¼ê¤Ï°¦ÃÎ¸©¤ß¤è¤·»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÎÃæ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£¡Ö³¤³°¤ÎÎý½¬¤Ê¤É¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«²È¤Ë¤Ïµ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤âÁý¤¨¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿¼ÅÄÁª¼ê¤Ë¤Ï¡ÖÌ¾¸Å²°»Ô¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÉÍÀ¾Þ¡×¤ÎÉ½¾´¾õ¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¿ùÌîÉû»ÔÄ¹¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á»ÔÌ±¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢´î¤Ó¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÆ»¤ò´Ó¤¤¤Æ¤Þ¤¿¼¡¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£