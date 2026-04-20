「テラハ」島袋聖南、夫・石倉ノア＆息子の2ショットに「整った顔立ち」「つぶらな瞳が可愛い」と反響 友人と家族旅行へ
【モデルプレス＝2026/04/20】恋愛リアリティーショー「テラスハウス」に出演していたモデルの島袋聖南が4月19日、自身のInstagramを更新。息子のソロショットや夫の石倉ノアと息子の親子ショットなどを公開した。
【写真】「テラハ」出演39歳美女「整った顔立ち」息子ドアップの姿
島袋は「仲良しファミリーでゆるり旅行」と添え、友人との家族旅行の様子を複数枚投稿。息子が、木に実ったフルーツに手を添えつつカメラを見つめる姿や露天風呂に浸かる後ろ姿を披露している。
また「最近はキャップを後ろかぶりするのがブームなぴよくん すっかりお兄ちゃんだね」と記し、動物園のような場所で撮影した息子と石倉の親子ショットも公開。黒のキャップを被った息子とサングラス姿の石倉が笑顔を見せる姿や、石倉が息子を腕に抱き、ガラス越しに動物を眺める仲睦まじい姿が収められている。
他にも、寝起きの息子が大きなあくびをする様子を撮影したショート動画や自身の水着姿なども載せている。
この投稿は「天使みたいで癒される」「家族の仲の良さが伝わる」「つぶらな瞳が可愛い」「整った顔立ち」と反響を呼んでいる。
島袋は2012年10月にスタートした「テラスハウス」の初期メンバーで、その後3回カムバック。軽井沢編に3年ぶり4度目の入居をし、石倉とゴールインした。ともに番組を卒業し、2019年4月より同棲開始。2021年2月に結婚を発表し、2022年4月に第1子が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】「テラハ」出演39歳美女「整った顔立ち」息子ドアップの姿
◆島袋聖南、家族旅行での息子の姿披露
島袋は「仲良しファミリーでゆるり旅行」と添え、友人との家族旅行の様子を複数枚投稿。息子が、木に実ったフルーツに手を添えつつカメラを見つめる姿や露天風呂に浸かる後ろ姿を披露している。
他にも、寝起きの息子が大きなあくびをする様子を撮影したショート動画や自身の水着姿なども載せている。
◆島袋聖南の投稿に「整った顔立ち」と反響
この投稿は「天使みたいで癒される」「家族の仲の良さが伝わる」「つぶらな瞳が可愛い」「整った顔立ち」と反響を呼んでいる。
島袋は2012年10月にスタートした「テラスハウス」の初期メンバーで、その後3回カムバック。軽井沢編に3年ぶり4度目の入居をし、石倉とゴールインした。ともに番組を卒業し、2019年4月より同棲開始。2021年2月に結婚を発表し、2022年4月に第1子が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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