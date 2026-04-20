谷尻萌（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/20】フリーアナウンサーの谷尻萌が4月19日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでのミニスカートコスプレ姿を公開し、話題となっている。

【写真】27歳フリーアナ「2次元から出てきたみたい」ファン悶絶のミニスカコスプレ

◆谷尻萌アナ、ミニスカートで「ズートピア」コスプレ公開


谷尻アナは「ズートピア2を観てから ずっとやりたいと思っていたジュディ巡査 やっとできた〜〜」とつづり、写真を投稿。ディズニー・アニメーション映画「ズートピア2」（2025年公開）のキャラクター、ジュディ・ポップスを模し、うさぎの耳のカチューシャをつけ、ブルーの半袖パフスリーブブラウスにネクタイ、ジャンパーミニスカートを合わせた巡査をイメージさせる姿で、スラリと伸びた足が際立っている。

◆谷尻萌アナの投稿に反響


ここの投稿に「とても似合ってます」「色白で眩しい」「うさみみが可愛すぎる」「素敵なスタイルですね」「2次元から出てきたみたい」「楽しそうな姿が嬉しい」「コスプレ姿素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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